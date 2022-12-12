Під Москвою знову спалахнув ТЦ: площа пожежі – майже 10 тисяч квадратних метрів

У Росії знову неспокійно. Поблизу Москви загорівся ще один торговий центр.

Зранку 12 грудня У підмосковній Балашихі спалахнув торговий центр "Стройпарк". Про це повідомляють росЗМІ, пише 24 канал.

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У Росії загорівся черговий ТЦ

Спершу у МНС повідомили, що спочатку спалахнули будматеріали на відкритому майданчику, після чого вогонь перекинувся на перший поверх будівлі.

Потім зазначили, що причиною пожежі у ТЦ стало коротке замикання через дощ.

У Росії знову горить ТЦ: дивіться відео

Площа пожежі швидко зростає. Вогнем охоплено вже майже 10 тисяч квадратних метрів. Як повідомили у МНС, до гасіння залучено 45 осіб та 14 одиниць техніки.

За інформацією росЗМІ, площа пожежі в ТЦ швидко зросла через обвалення стелі.

Зазначають, що пожежа має третій номер складності. Наразі триває евакуація всіх працівників з ТЦ.

Російські ЗМІ також повідомляють, що у наслідок пожежі постраждав один охоронець ТЦ. Чоловіка звати Сєргєй Чистов, йому 39 років. У постраждалого отруєння продуктами горіння та опік верхніх дихальних шляхів.

Про постраждалих інформація наразі уточнюється. На кадрах, які публікують очевидці, видно, як густі стовпи диму підіймаються від будівлі на кілька десятків метрів вгору, а вогонь проривається з паркінгу.

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