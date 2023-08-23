У різних частинах Москви пролунали вибухи: під ударом знову "Москва-Сіті"
У Москві вкотре пролунали вибухи. Попередньо, російську столицю вночі проти 23 серпня атакували невідомі дрони.
Спершу російські ЗМІ повідомляли, що вибухи пролунали на підступах до російської столиці – зокрема, у Хімках і інших районах Підмосков'я. Згодом з'явилася про "бавовну" та задимлення в "Москва-Сіті", передає 24 Канал.
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Дрони вкотре атакують російську столицю
Через загрозу "небезпечних об'єктів" у аеропортах Москви ввели план "Килим". Він означає, що роботу летовищ обмежили, адже літаки тут як не відправляють, так і не приймають. За годину план "Килим" скасували.
Мер Москви Сергій Собянін підтвердив "наліт дронів". За його словами, один БпЛа влучив у "Москва-Сіті", щоправда, переконує чиновник, у хмарочос, який будують. За даними російських телеграм-каналів, пошкоджено його фасад зі скла на рівні 10 – 15 поверхів. На місці зараз працюють усі відповідні служби, зокрема перекрили набережну. І традиційно "постраждалих немає".
Дивіться відео наслідків влучання у вежу "Москва-Сіті"
Ще один дрон, додає Собянін, начебто збили в Можайському районі Московської області. Телеграм-канали, зі свого боку, передають, що через роботу ППО в одному з будинків у Хімках вибило вікна.
"Бавовна" у "Москва-Сіті": дивіться відео
Вибухи лунали не лише у Москві
За інформацією російських ЗМІ, вибухи було чути у кількох районах Москви. Крім того, "бавовна" завітала до околиць столиці країни-агресорки, а саме до Красногорська, Мітіно та Одінцово.
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Додамо, що це вищезазначений Можайський район. Ба більше, неподалік розташовано аеропорт "Шереметьєво".
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За словами окупантів, була начебто спроба атакувати Москву трьома безпілотниками літакового типу. Два з них нібито було знищено над територією Можайського та Хімкінського районів Московської області.
Щодо третього, то російські військові все ж підтвердили влучання. Однак, за їхніми словами, сталося це внаслідок того, що "дрон втратив керування через роботу РЕБ".
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Відео влучання у "Москва-Сіті": дивіться відео
Попередні атаки на "Москва-Сіті": головне
- Вперше влучання дрона у "Москва-Сіті" сталося уночі проти 30 липня. Тоді нібито два БпЛа придушили засоби РЕБ і ті впали на території "комплексу нежитлових будівель "Москва-Сіті".
- 1 серпня уночі щонайменше один дрон прилетів у "Москва-Сіті. Унаслідок вибуху було пошкоджено фасад десь на рівні 17 – 21 поверхів, але цього разу на більшій площі.
- Востаннє найвідоміший російський бізнес-центр був у центрі уваги 18 серпня. За словами пропагандистів, дрон нібито після впливу на нього засобів ураження ППО змінив траєкторію польоту і впав на будинок "Експоцентру" в районі "Москва-Сіті". Атаку здійснював начебто український БпЛА "Бобер".
- Додамо, що в "Москва-Сіті" розміщуються одразу 3 російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг, мінкомзв'язку.