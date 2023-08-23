У різних частинах Москви пролунали вибухи: під ударом знову "Москва-Сіті"

У Москві вкотре пролунали вибухи. Попередньо, російську столицю вночі проти 23 серпня атакували невідомі дрони.

Спершу російські ЗМІ повідомляли, що вибухи пролунали на підступах до російської столиці – зокрема, у Хімках і інших районах Підмосков'я. Згодом з'явилася про "бавовну" та задимлення в "Москва-Сіті", передає 24 Канал.

Тим часом Окупанти знову б'ють "Шахедами" по Одещині: в Ізмаїльському районі працює ППО

Дрони вкотре атакують російську столицю

Через загрозу "небезпечних об'єктів" у аеропортах Москви ввели план "Килим". Він означає, що роботу летовищ обмежили, адже літаки тут як не відправляють, так і не приймають. За годину план "Килим" скасували.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив "наліт дронів". За його словами, один БпЛа влучив у "Москва-Сіті", щоправда, переконує чиновник, у хмарочос, який будують. За даними російських телеграм-каналів, пошкоджено його фасад зі скла на рівні 10 – 15 поверхів. На місці зараз працюють усі відповідні служби, зокрема перекрили набережну. І традиційно "постраждалих немає".

Дивіться відео наслідків влучання у вежу "Москва-Сіті"

Ще один дрон, додає Собянін, начебто збили в Можайському районі Московської області. Телеграм-канали, зі свого боку, передають, що через роботу ППО в одному з будинків у Хімках вибило вікна.

"Бавовна" у "Москва-Сіті": дивіться відео

Вибухи лунали не лише у Москві

За інформацією російських ЗМІ, вибухи було чути у кількох районах Москви. Крім того, "бавовна" завітала до околиць столиці країни-агресорки, а саме до Красногорська, Мітіно та Одінцово.

У Підмосков'ї помітили ціль і пролунали вибухи: дивіться відео

Додамо, що це вищезазначений Можайський район. Ба більше, неподалік розташовано аеропорт "Шереметьєво".

Як дрони летіли у бік Москви: дивіться відео

Міноборони Росії традиційно звинувачує Україну

За словами окупантів, була начебто спроба атакувати Москву трьома безпілотниками літакового типу. Два з них нібито було знищено над територією Можайського та Хімкінського районів Московської області.

Щодо третього, то російські військові все ж підтвердили влучання. Однак, за їхніми словами, сталося це внаслідок того, що "дрон втратив керування через роботу РЕБ".

Напередодні До Москви знову завітала "бавовна": на околицях столиці Росії бідкалися про гучні вибухи

Відео влучання у "Москва-Сіті": дивіться відео

Попередні атаки на "Москва-Сіті": головне