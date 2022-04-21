Під нові британські санкції потрапив російський командир, причетний до звірств у Бучі
21 квітня 2022 , 15:15Читать новость на русском
Джерело:уряд Великої Британії
Велика Британія внесла до списку санкцій ще 26 російських громадян і компаній. Серед тих, хто потрапив під санкції, – російський командир, який причетний до звірств у Бучі.
Бригада Омурбекова причетна до звірств у Бучі
У списку санкції Великої Британії фігурує підполковник Азатбек Омурбеков. Він – командувач 64-ю окремою мотострілецькою бригадою.
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Ця бригада вважається причетною до "Бучанської різанини".
Раніше InformNapalm знайшли дані підполковника Омурекова Азатбека:
- адреса електронної пошти: mnac1981@gmail.com;
- адреса: село Князе-Волконське Хабаровського району, проїзд Мотострілецький, будинок 3;
- телефон: (4212) 397103.
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