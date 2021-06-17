Про це повідомили 17 червня. Зловмисника згодом затримали, тому йому загрожує в'язниця.
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Лаявся та дістав зброю
- Потерпілий зробив зауваження хлопцю.
- На його думку, той припаркувався надто близько до його дому.
- Цьому обурився товариш водія.
- Він почав лаятись і дістав травматичний пістолет.
- Після цього молодик здійснив кілька пострілів.
- Потерпілий отримав порання живота, грудної клітини та стегна.
Що сказав у своє виправдання
Згодом правоохоронці швидко розшукали зловмисника та затримали його. Ним виявився хлопець, якому приблизно 22 роки (народився в 1999 році).
У момент затримання він своєї провини не заперечував. У своє виправдання сказав, що “погарячкував”.
Яке покарання йому загрожує
Правоохоронці оголосили хлопцю підозру за статтею про хуліганство з використанням зброї. Якщо його вину доведуть у суді, може отримати ув'язнення на термін від 3 до 7 років.