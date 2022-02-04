Під Полтавою не розминулись фура, мікроавтобус, тягач і легковик: багато постраждалих
Джерело:Поліція Полтавської області
Поблизу Лубен, що на Полтавщині, ввечері 3 лютого зіткнулись одразу 4 транспортних засоби. Серед них були вантажівка та пасажирський мікроавтобус. Травми отримали 11 осіб.
ДТП сталась близько 19:00 неподалік села Вишневе Лубенського району. Обставини великої аварії розслідує поліція.
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Зіткнулись фура, мікроавтобус, тягач та легковик
На місце автотрощі прибула слідчо-оперативна група та експерти.Вони з'ясували, що в аварію потрапили вантажівка Renault Magnum, легковик Cherry Amulet, мікроавтобус Mercedes-Benz-Sprinter та сідлового тягача Volvo із напівпричепом.
В аварії постраждали одразу 11 осіб. Їх доставили до Пирятинської, Лубенської та Сумської місцевих лікарень.
Хто постраждав у зіткненні:
- водій легковика
- водій мікроавтобуса
- 9 пасажирів мікроавтобуса.
Переважна більшість травмованих – мешканці Сумщини та Київщини. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо воно заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.
Дивіться фото з місця моторошної ДТП / Фото Нацполіції:
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