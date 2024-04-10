Під прицілом росіян знову була енергетика, є постраждалі: які наслідки нічної атаки на Південь

Вночі 10 квітня Росія атакувала Південь "Шахедами" й ракетами. Під прицілом агресора вкотре була енергетична інфраструктура. На жаль, не минулося без постраждалих.

Про наслідки російських обстрілів розповіли в Силах оборони Півдня. Зазначили, що на Миколаївщині вдалося збити 12 "Шахедів", ще 2 – на Одещині, передає 24 Канал.

Важливо Одеську область вранці знову атакували "Шахеди" та ракети

Що вже відомо про атаку на Південь

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Цієї ночі ворог атакував Південь України черговими хвилями ударних дронів. Під прицілом російського агресора знову енергетична інфраструктура.

По ворожих безпілотниках потужно відпрацювали оборонці неба. Так, на Миколаївщині ППО збила 12 "Шахедів", на Одещині – 2.

На жаль, на Миколаївщині ворог поцілив по об'єкту енергетики. Спалахнула пожежа, вогнеборці її локалізували. Робота триває. Наслідки уточнюються. Люди не ушкоджені,

– повідомили в Силах оборони Півдня.

Також додали, що уламки збитих "Шахедів" спричинили пожежу на рекреаційному об'єкті в прибережній смузі Очаківської громади. Вогонь вже ліквідували, постраждалих немає.

Віталій Кім уточнив, що 03:00 внаслідок влучання "Шахедів" пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі. Введенні аварійні відключення, тривають роботи з відновлення. Постраждалих немає.

На світанку, близько 05:30, російські військові атакували Одещину ракетами, застосували й балістику.

У день звільнення Одеси від фашистських загарбників "сакральні нелюди" вдарили по об'єктах критичної й транспортно-логістичної інфраструктури. Вже відомо про 2 постраждалих працівників транспортного підприємства,

– розповіли в Силах оборони Півдня.

Голова ОВА також наголосив, що вночі та на світанку ворог тероризував Одещину дронами та ракетами. Олег Кіпер повідомив, що пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок. Люди дивом не постраждали.

Як відпрацювала ППО