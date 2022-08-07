Під ранок окупанти знову атакували Харків ракетами: у місті пролунали кілька вибухів

Вдруге за ніч 7 серпня у Харкові пролунали потужні вибухи. Окупанти вчергове атакували місто.

Попередні вибухи харків'яни чули незадовго після опівночі. Тоді їх було щонайменше 3.

До теми Люди втратили все, що мали: росіяни на Харківщині вщент знищили підприємство

У Харкові знову чули вибухи

О 4:40 через загрозу чергового ворожого обстрілу в Харкові знову почали лунати сирени. Попередня повітряна тривога завершилася лише за 40 хвилин до цього.

Практично одночасно із сиренами місцеві жителі почали чути потужні вибухи. російські окупанти вкотре випустили по місту ракети. Цю інформацію вже підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Близько 04:40 знову обстріл Харкова. Серія вибухів,

– зауважив мер.

Він додав, що росіяни вдарили ракетами по Новобаварському та Немишлянському районах обласного центру. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюють.

Зауважте, що загарбники ледь не щоночі обстрілюють Харків саме з Бєлгорода. Адже відстань між містами становить всього 80 кілометрів.

Також вибухи чули в Миколаєві

Під час повітряної тривоги важливо перебувати в укриттях. Якщо в будинку чи поблизу його немає, рятувальники радять скористатися "правилом двох стін". Для цього слід піти в кімнату, в якій немає вікон, всередині помешкання та перебувати біля опорної стіни.

За інформацією Суспільного, приблизно о 5:04вибухи пролунали й в Миколаєві. В місті також триває повітряна тривога, тому місцевим жителям варто не наражатися на небезпеку та не покидати укриттів до відбою.

Наразі невідомо, що саме було причиною цих вибухів – робота системи ППО чи чергові "прильоти" російських ракет. Офіційної інформації щодо цього поки немає.

Нагадаємо, що на Миколаївщині цієї ночі вже лунали вибухи. Їх чули у Вознесенську. У міській раді підтвердили цю інформацію та зауважили, що вибухів було 6, один з яких – дуже потужний.

В мерії не розповіли деталей цього обстрілу та порадили чекати офіційної інформації щодо постраждалих та руйнувань.

Буде цікаво – кореспондентка розповіла про ситуацію в Харкові та області: відео