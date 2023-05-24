Під Ростовом росіянин-дезертир підірвав себе на очах у прикордонників

Біля російсько-українського кордону чоловік з вибухівкою намагався потрапити до Ростовської області. Виявилося, що це був громадянин країни-агресорки, ба більше – дезертир.

Під час втечі від російських військових він активував невстановлений вибуховий пристрій. Про це написали пропагандистські ЗМІ Росії, передає 24 Канал.

До теми Ростовська область вже закрита на в'їзд та виїзд, росіян закликають повернутись у місця прописки

Подробиці самопідриву під Ростовом

Інцидент стався біля пункту пропуску "Весело-Вознесенка", який розташований між Ростовською областю та незаконно створеною Кремлем псевдореспублікою.

Де розташований пункт пропуску "Весело-Вознесенка": дивіться на карті

Спочатку порушник переліз через паркан. А після цього побіг у напрямку лісосмуги та хутора Максимів. Прикордонники його побачили й побігли за ним. Під час переслідування цей чоловік сам себе підірвав. За російською версією, він це зробив, бо зрозумів, що втекти не вдастся.

Реакція з боку України

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук поділився додатковою інформацією. У своєму блозі він заявив, що це, ймовірно, був солдат російської армії. За попередніми даними, цей росіянин втік з фронту та намагався прорватися до Ростовської області з тимчасово окупованої частини Донбасу. Братчук зауважив, що все тільки починається.

Інші випадки смертей загарбників на території Росії

Наприкінці квітня один з окупантів повернувся до Новосибірської області. У селі Толмачево російський військовий прийшов до будинку односельця й почав йому погрожувати. Через це господар його вбив.

Не так давно у селі Більшенизівцево Курській області військовослужбовець саперного полку вистрелив у іншого російського солдата з автомата Калашникова. Інцидент стався на автобусній зупинці біля школи.

А у Бєлгородській області російський військовий застрелив строковика. Командування після цього спробувало залякати окупантів та видати цей інцидент "за смерть у перестрілці з українцями". Але пізніше виявилося, що той військовий буцімто переплутав солдата строкової служби з украинським диверсантом.

, ворожі медіа назвали цього чоловіка просто "невстановленою особою" та "невідомим чоловіком з вибухівкою", уникаючи будь-яких згадок про його зв'язок з армією Росії.