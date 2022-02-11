Під судом, де розглядатимуть апеляцію на "запобіжку" Порошенку, сталася штовханина
Київський апеляційний суд 11 лютого розглядатиме скаргу на запобіжний захід Петру Порошенку. Ще до початку засідання під будівлею суду зібралися його прихильники.
Ситуація під Апеляційним судом
У поліції розповіли журналістам 24 каналу, що ситуація спокійна, а сутичок між правоохоронцями та прихильниками лідера "Європейської Солідарності" немає.
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Повідомлень про сутички не було. На акції працює достатня кількість правоохоронців,
– додали у поліції.
Водночас телеграм-канали пишуть, що між силовиками та активістами трапилася штовханина. Нібито через облаштування сцени біля суду.
До речі, хоч засідання суду заплановане на 11 годину, люди почали збиратися ще о 6:30. Нардепка від "ЄС" Софія Федина заявила, що правоохоронці буцімто перешкоджали проходу нардепів Михайла Бондаря та Володимира В'ятровича. Внаслідок штовханини перший травмував ногу.
Під Апеляційним судом зібралися прихильники Порошенка: відео
Прихильники Порошенка з самого ранку зібралися під Апеляційним судом / Фото Klymenko Time, "Сегодня"
Хто оскаржує запобіжний захід
19 січня Печерський суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Тобто політика відпустили додому з забороною виїжджати за межі Київської області. Крім того, він має прибувати до слідчого за викликом.
Прокурори не погодилися з такою ухвалою суду. Вони вирішили оскаржити її з вимогою взяти Порошенка під варту з правом внесення застави у розмірі 1 мільярда гривень.
Коротко про справу Порошенка
- Нардепа підозрюють у державній зраді. Все через нібито співпрацю з бойовиками з Донбасу, а також закупівлю вугілля з окупованих територій.
- Іншим фігурантом цієї справи є член "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, який перебуває під домашнім арештом.