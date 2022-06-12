Під "святковий" шабаш: окупанти вчергове відправили крадений метал з Маріуполя в Росію

Розграбування знищеного росіянами Маріуполя продовжується. Ворог намагається вкрасти з міста усе, що лише можливо.

Російські окупанти вирішили відсвяткувати "день Росії" новими крадіжками та мародерствами. Для росіян злочин – це найвища втіха, тому нічого дивного у такому збоченому підході до відзначання пам'ятних для них дат немає.

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Чергове вивезення краденого металу з Маріуполя

Росіяни на тимчасово окупованих територіях вирішили проводити різні свої "заходи", приурочені до "дня Росії". Люди проігнорували "концерти" ворога – створювати картинку для російської пропаганди та грати на руку ворогу вільні українці не збираються.

Втім, окрім "заходів" росіяни вирішили знову показати, що для них є найвищим щастям – крадіжка. Як повідомив радник мера Мелітополя Петро Андрющенко, з Маріуполя у напрямку Росії вирушила чергова партія краденого з порту металопрокату. Це вже третій подібний рейс ворога.

Поки "путлерюгенс" махає прапорами по місту, Росія в порту святкує по-справжньому: черговою відправкою краденого металопрокату з порту. Втретє. Такий він, "день Росії". День вбивці та мародера, – написав Андрющенко.

Росіяни везуть морем крадений у Маріуполі металопрокат: відео

Ситуація у Маріуполі: останні новини

Російські окупанти похизувалися тим, що відкривають у знищеному ними Маріуполі дитячу лікарню. Без злочинів росіяни не змогли обійтися навіть тут – постіль для ліжок вони поцупили в "Укрзалізниці".

Ворог збирається будувати лінію оборони в Маріуполі. Росіяни сподіваються прикритися мирним населенням – свою лінію вони будують біля житлових будинків та цинічно заявляють про "живий щит". Окупантам чудово відомо, що мужні та героїчні ЗСУ ніколи не відкривають вогонь по житлових будинках та сподіваються використати цей фактор для утримання своїх позицій.

Під час розбору завалів підірвався трактор окупантів. За попередньою інформацією, один загарбник та двоє працівників російського МНС "поїхали" на концерт Кобзона.

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