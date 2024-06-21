Окупанти вбили працівницю Укрпошти, яка розвозила пенсії: її тіло не можуть забрати

У Вовчанській громаді загинула працівниця пересувного відділення Укрпошти. Вона розвозила місцевим жителям пенсії.

Також поранений водій, який супроводжував жінку. Правоохоронці вже відкрили справу.

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Росіяни влучили безпілотником по автівці Укрпошти

Близько 10 години ранку 21 червня, коли працівники Укрпошти розвозили пенсії, у їхню автівку влучив ворожий БпЛА.

На жаль, на місці загинула 45-річна керівниця пересувного відділення "Укрпошти".

Також під час атаки поранень зазнав 45-річний водій, який супроводжував жінку. Попри травму, він пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків.

Наразі правоохоронці не можуть забрати тіло жертви через інтенсивні обстріли.

До місця загибелі наразі немає доступу через інтенсивні обстріли. Всі деталі чергового воєнного злочину з боку збройних сил Росії встановлюються,

– повідомили в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни – ст. 438 КК України.

До слова, цього ж дня, 21 червня, окупанти завдали авіаудар по селищу Борова Ізюмського району. Поранено 63-річного чоловіка. Також пошкоджень зазнали приватні домоволодіння і магазини. Щодо цього обстрілу правоохоронці теж розпочали досудове розслідування.