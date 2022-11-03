Розгром бази кадировців у на Херсонщині: з-під завалів дістали 62 тіла

ЗСУ 24 жовтня вдарили по окупантах у населеному пункті Каїри на Херсонщині. Виявилося, що це база кадировців.

Полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан повідомив, що після остаточного розбору руїн на місці удару української реактивної артилерії під завалами знайшли 62 тіла загиблих.

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"53 належать військовим із Чечні. Інші потребують ідентифікації", – зазначив Штефан.

Кадировці на Херсонщині

У Генштабі розповіли, що станом на 25 жовтня було відомо про мінімум 30 вбитих окупантах у Каїрі. За інформацією чеченського опозиційного телеграм-каналу 1ADAT, на атакованій базі перебували кадировці зі спецпідрозділу чеченської росгвардії "Нафтовичок".

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