Під завалами можуть бути люди: ворог влучив у цивільну інфраструктуру на Полтавщині

Вдень, 17 червня, ворог атакував Полтавську область. Попередньо, постраждала цивільна інфраструктура.

Там є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Полтавщині

О 14:07 стало відомо про вибух у Полтаві. Напередодні Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Наразі ж очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що за попередньою інформацією, окупанти влучили у цивільну інфраструктуру у Полтавському районі.

Ба більше, за його словами, на жаль, внаслідок удару є постраждалі. Зокрема, повідомляється, що станом на цю хвилину під завалами можуть перебувати люди.

Водночас додаткова інформація про наслідки удару уточнюється. Деталі щодо ворожого злочину, поранених і їхній стан буде вочевидь оприлюднено згодом.

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Окупанти збільшили кількість обстрілів по Полтаві та області: що відомо

Ранок 16 червня видався неспокійний для жителів Полтавської області: о 10:56 у Полтавській області оголосили повітряну тривогу. Через хвилину Повітряні сили повідомили про ціль, яка рухається в напрямку Миргорода.

Уже о 10:59 писали про вибух на Полтавщині. Однак об 11:01 у Повітряних силах знову написали про курс швидкісної цілі на Миргород. Тоді через 3 хвилини опісля в місцевих телеграм-каналах писали про повторний вибух в Полтавській області.

Напередодні ворог також атакував Полтавську область. Об 11:56 15 червня Повітряні сили повідомили про рух ракет в напрямку Миргорода. Через десять хвилин кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи в місті.

Там зазначили, що у Миргородській громаді на Полтавщині було чути звук вибуху. Моніторингові канали повідомляли, що по місту випустили дві ракети Х-59.

Зауважимо, що 10 червня у Миргороді також лунали вибухи. Там зазначили, що попередньо ворог атакував "Іскандером-М". За попередньою інформацією постраждала одна цивільна людина у Миргородському районі.

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