Під завалами можуть залишатися люди: ДСНС продовжує розбирати руїни у Сергіївці

2 липня 2022 , 13:10
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Джерело:

ДСНС України

Уночі 1 липня росіяни завдали ракетних ударів по дев'ятиповерхівці та базах відпочинку у курортному місті Сергіївка Одеської області. Розбір завалів триває вже понад добу.

Про це розповіла Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники зазначили, що до робіт залучено 248 осіб та 58 одиниць техніки, з них від ДСНС – 153 особи та 19 одиниць техніки.

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Під завалами досі можуть перебувати люди

Як повідомили кореспонденти Суспільного, за попередніми списками знайшли всіх, утім ДСНС вважає, що під завалами ще можуть залишатися люди. 

Наслідок ракетного обстрілу Одещини / Фото Суспільне Одеса 

Нагадаємо. Наразі відомо, що внаслідок обстрілів Одещини загинула 21 людина. У багатоповерхівці, в яку влучила російська ракета, загинули 16 осіб, 38 отримали поранення, 5 із них – діти віком від 3 до 17 років.

На базі відпочинку "Годжі" загинули 5 осіб, серед них 10-річний хлопчик. Ще 5 людей отримали поранення.

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Автор: Юлія Бабич