З-під завалів будинку в Дніпрі дістали тіло ще однієї загиблої дитини

17 січня 2023, 10:14
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Джерело:

Кирило Тимошенко

Під час пошуково-рятувальної операції в Дніпрі з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої дитини. На жаль, відомо вже про 4 вбитих Росією дітей під час атаки 14 січня.

За даними Кирила Тимошенка, дитину знайшли вранці 17 січня. Вона була на 4 поверсі багатоповерхівки.

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Що відомо про загиблу дитину

О 09:46 (17 січня – 24 Канал) з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло 1 загиблої дитини,
–  написав Кирило Тимошенко. 

За даними заступника глави Офісу Президента, станом на 10:08 17 січня загинула 41 особа, з них 4 дитини.

Окрім того, травмовані 79 осіб, з них 16 дітей. Працівники ДСНС змогли врятувати 39 людей, з них 6 дітей.

Відомі імена двох загиблих дітей 

Департамент гуманітарної політики міської ради 16 січня підтвердив загибель дітей внаслідок ракетної атаки в Дніпрі. За їхніми даними загинули:

  • Максим Богуцький – випускник минулого року НВК № 111,
  • Марія Лебідь – навчалася в НВК № 66.

Ім'я третьої загиблої дитини невідоме.


Загиблий Максим Богуцький / Фото Департамент гуманітарної політики


Загибла Марія Лебідь / Фото Департамент гуманітарної політики

Редакція 24 Каналу щиро співчуває всім рідним загиблих внаслідок ракетної атаки росіян у Дніпрі. 

Теракт по багатоповерхівці у Дніпрі

Автор: Діана Квасневська