З-під завалів будинку в Дніпрі дістали тіло ще однієї загиблої дитини
Джерело:Кирило Тимошенко
Під час пошуково-рятувальної операції в Дніпрі з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої дитини. На жаль, відомо вже про 4 вбитих Росією дітей під час атаки 14 січня.
За даними Кирила Тимошенка, дитину знайшли вранці 17 січня. Вона була на 4 поверсі багатоповерхівки.
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Що відомо про загиблу дитину
О 09:46 (17 січня – 24 Канал) з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло 1 загиблої дитини,
– написав Кирило Тимошенко.
За даними заступника глави Офісу Президента, станом на 10:08 17 січня загинула 41 особа, з них 4 дитини.
Окрім того, травмовані 79 осіб, з них 16 дітей. Працівники ДСНС змогли врятувати 39 людей, з них 6 дітей.
Відомі імена двох загиблих дітей
Департамент гуманітарної політики міської ради 16 січня підтвердив загибель дітей внаслідок ракетної атаки в Дніпрі. За їхніми даними загинули:
- Максим Богуцький – випускник минулого року НВК № 111,
- Марія Лебідь – навчалася в НВК № 66.
Ім'я третьої загиблої дитини невідоме.
Загиблий Максим Богуцький / Фото Департамент гуманітарної політики
Загибла Марія Лебідь / Фото Департамент гуманітарної політики
Теракт по багатоповерхівці у Дніпрі
- 14 січня Росія атакувала багатоповерховий будинок на вулиці Набережна Перемоги у Дніпрі.
- Повітряні сили ЗСУ розповіли, що росіяни вдарили ракетою Х-22, яку Україна не може збити, адже немає таких засобів ППО. Похибка запущеної росіянами ракети – до 600 метрів.
- Внаслідок атаки під завалами опинились люди. Всі служби відразу ж прибули на місце та почали пошуково-рятувальну операцію.
- Станом на 10:44 17 січня рятувальники продовжують роботу. Зниклими безвісти залишаються ще 24 особи.
- Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що рятувальна операція триматиме до тих пір, поки не знайдуть тіла всіх людей.