З-під завалів будинку в Києві рятувальники дістали тіло ще однієї жінки

Близько 3 ночі у Дніпровському районі столиці стався вибух у багатоповерхівці. Раніше було відомо про 2 загиблих, проте о 12 годині рятувальники витягнули з-під завалів тіло ще однієї жінки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Пошуково-рятувальна операція триває.

Дивіться також Верхня стіна будинку у Києві почала обвалюватися: рятувальні роботи призупинили

Кількість жертв зросла

З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло загиблої жінки. Пошуково-рятувальна операція триває,

– йдеться у повідомленні Кличка.

У Київській міській прокуратурі уточнили, що тіло жінки виявили на 7 поверсі пошкодженого вибухом будинку. Дані загиблої жінки встановлюються. Роботи з демонтажу пошкоджених конструкцій будинку тривають.

Рятувальники розбирають завали / Фото Київська міська прокуратура

Нагадаємо, що до цього моменту було відомо про 2 загиблих чоловіків. Ще 5 людей отримали поранення, 3 з них госпіталізували.

Вибух, який стався унаслідок витоку газу, вщент знищив 4 квартири в будинку на вулиці Малишка. Ще шість квартир на 6, 7 та 8 поверхах будинку в Дніпровському районі Києва постраждали через вибух.

Що відомо про вибух у багатоповерхівці Києва