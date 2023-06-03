З-під завалів у передмісті Дніпра дістали чоловіка: неймовірне відео порятунку

Російські окупанти вдарили по Дніпру, зруйнувавши 2-поверховий будинок. З-під завалів вдалося дістати чоловіка.

Про це розповів очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Рятувальна операція триває.

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Рятувальники витягли чоловіка з-під завалів

Лисак о 22:41 повідомив, що з-під завалів будинку в Підгородненській громаді дістали чоловіка.

Там ще перебувають люди. Пошуково-рятувальна операція триває. Загалом на зараз маємо 13 постраждалих. З-поміж них троє – діти. Це хлопці 6, 11 та 15 років,

– зазначив голова ОВА.

За його словами, майже всіх поранених госпіталізували. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.

"Одна людина лікуватиметься амбулаторно. У постраждалих – черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої. Їм надається вся необхідна допомога", – підкреслив Лисак.

Чоловіка дістали з-під завалів: відео

О 23:42 в ДСНС повідомили, що загалом вдалося врятувати чотирьох людей – трьох чоловіків та жінку. Також під завалами можуть перебувати двоє дітей. На місці події працюють:

85 осіб особового складу,

18 одиниць спеціальної техніки ДСНС.

Рятувальники ліквідували першу з двох пожеж, які виникли внаслідок обстрілу. Друге займання площею 20 квадратних метрів локалізували.

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Росіяни поцілили між двох 2-поверхівок

Лисак близько 22:00 розповів, що вибух пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району.

Пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Під завалами – люди. Попередньо, є шестеро постраждалих, серед них – 6-річний хлопчик,

– повідомив голова ОВА.

За його словами, внаслідок обстрілу спалахнули 2 пожежі. Вогнеборці почали приборкувати полум'я.

"Понівечений також рятувальний підрозділ. На місці працюють всі служби. Інформація уточнюється", – підсумував Лисак.

Президент Володимир Зеленський також миттєво відреагував на чергову терористичну атаку.

Дніпро. Росіяни атакували місто. Влучили між двома двоповерховими житловими будинками. На жаль, під завалами перебувають люди. Усі служби працюють,

– наголосив український лідер.

Він підсумував, що Росія вкотре доводить, що є країною – спонсором тероризму. За все скоєне проти нашої держави та людей окупанти понесуть відповідальність.

Мешканці Дніпра почули потужний вибух орієнтовно о 20:33. Через хвилину в місті та області оголосили про повітряну тривогу.