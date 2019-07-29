Під Києвом перевернулась автівка: 15-річний підліток в комі

У Таращанському районі Києва трапилася ДТП. Водій не впорався з керуванням автомобіля. Внаслідок цього одного з пасажирів госпіталізовано в реанімацію.

Інцидент трапився 28 липня у селі Станишівка у Київській області. Про це повідомляє Національна поліція Київської області.

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Під час руху автомобіля Volkswagen в салоні перебували четверо осіб. 22-річний водій не впорався з керуванням, внаслідок чого його автівка перекинулась.

Троє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, проте госпіталізації не потребували. Сильно постраждав 15-річний підліток. Хлопця госпіталізували в реанімацію з коматозним станом.

Поліція Київської області нагадує водіям про необхідність бути уважними та обережними за кермом, а також про те, що всім учасникам дорожнього руху потрібно при будь-яких обставинах дотримуватися ПДР.



Під Києвом перевернувся автомобіль Volkswagen



Внаслідок ДТП у Таращинському районі підлітка забрали в реанімацію