Під Києвом пограбували адвоката скандальних Мангера і Штепи
В Ірпіні, що на Київщині, у ніч з 6 на 7 липня пограбували будинок відомого адвоката Олександра Шадріна. У судах він захищав інтереси скандальних Владислава Мангера, Нелі Штепи та Надії Савченко.
Грабіжники винесли з будинку техніку та документи, розповів сам юрист.
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Приблизно о 3:45 залізли у будинок, винесли 2 сумки з технікою і документами. Громадяни грабіжники, прохання усе повернути. За рештою епізодів зроблю знижку,
– написав Шадрін.
Нижче у коментарях Шадрін пише, що з його будинку викрали:
- MacBook Pro 1;
- планшет;
- флешки;
- документи.
Адвокат Олексій Шевчук пов'язує напад на будинок колеги по адвокатському об’єднанню "Barristers" з професійною діяльністю Шадріна.
Ми пов'язуємо ці обставини, ймовірно, зі справою пана Мангера. Саме там нам обіцяли провокації з боку Служби безпеки та Генеральної прокуратури,
– заявив Шевчук.
Чиї інтереси Олександр Шадрін захищав у судах?
В адвокатуру Шадрін прийшов зі слідства. Його резюме вже містить перелік гучних справ, серед яких захист:
- Надії Савченко – народної депутатки, підозрюваної у плануванні теракту;
- Владислава Мангера – голова Херсонської ОДА, підозрюваний в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк;
- Нелі Штепи – екс-мер Слов'янська, підозрювана у державній зраді.