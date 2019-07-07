Під Києвом пограбували адвоката скандальних Мангера і Штепи

В Ірпіні, що на Київщині, у ніч з 6 на 7 липня пограбували будинок відомого адвоката Олександра Шадріна. У судах він захищав інтереси скандальних Владислава Мангера, Нелі Штепи та Надії Савченко.

Грабіжники винесли з будинку техніку та документи, розповів сам юрист.

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Приблизно о 3:45 залізли у будинок, винесли 2 сумки з технікою і документами. Громадяни грабіжники, прохання усе повернути. За рештою епізодів зроблю знижку,

– написав Шадрін.

Нижче у коментарях Шадрін пише, що з його будинку викрали:

MacBook Pro 1;

планшет;

флешки;

документи.

Адвокат Олексій Шевчук пов'язує напад на будинок колеги по адвокатському об’єднанню "Barristers" з професійною діяльністю Шадріна.

Ми пов'язуємо ці обставини, ймовірно, зі справою пана Мангера. Саме там нам обіцяли провокації з боку Служби безпеки та Генеральної прокуратури,

– заявив Шевчук.

Чиї інтереси Олександр Шадрін захищав у судах?

В адвокатуру Шадрін прийшов зі слідства. Його резюме вже містить перелік гучних справ, серед яких захист: