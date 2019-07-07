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      Під Києвом пограбували адвоката скандальних Мангера і Штепи

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      В Ірпіні пограбували будинок відомого адвоката
      В Ірпіні пограбували будинок відомого адвоката / Facebook-сторінка Олександра Шадріна

      В Ірпіні, що на Київщині, у ніч з 6 на 7 липня пограбували будинок відомого адвоката Олександра Шадріна. У судах він захищав інтереси скандальних Владислава Мангера, Нелі Штепи та Надії Савченко.

      Грабіжники винесли з будинку техніку та документи, розповів сам юрист.

      До слова: Пограбування на 25 тисяч доларів: в Одесі обікрали квартиру відомого шахіста

      Приблизно о 3:45 залізли у будинок, винесли 2 сумки з технікою і документами. Громадяни грабіжники, прохання усе повернути. За рештою епізодів зроблю знижку,
      – написав Шадрін.

      Нижче у коментарях Шадрін пише, що з його будинку викрали:

      • MacBook Pro 1;
      • планшет;
      • флешки;
      • документи.

      Адвокат Олексій Шевчук пов'язує напад на будинок колеги по адвокатському об’єднанню "Barristers" з професійною діяльністю Шадріна. 

      Ми пов'язуємо ці обставини, ймовірно, зі справою пана Мангера. Саме там нам обіцяли провокації з боку Служби безпеки та Генеральної прокуратури,
      – заявив Шевчук.

      Чиї інтереси Олександр Шадрін захищав у судах?

      В адвокатуру Шадрін прийшов зі слідства. Його резюме вже містить перелік гучних справ, серед яких захист:

      • Надії Савченко – народної депутатки, підозрюваної у плануванні теракту;
      • Владислава Мангера – голова Херсонської ОДА, підозрюваний в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк;
      • Нелі Штепи – екс-мер Слов'янська, підозрювана у державній зраді.
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      Теги: Новини України
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