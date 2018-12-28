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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Під Києвом збудують найбільший в Європі завод з виробництва скла

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Новий потужний завод з виробництва скла зводитимуть за кошти американських інвестицій. Керівником проекту призначили президента групи компаній "Агромата" Олександра Моляку.

      Про це повідомив Національний Промисловий Портал.

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      У Київській області в наступному році почнеться будівництво найбільшого в Європі заводу з виробництва скла потужністю 600 тонн на добу, в який буде інвестовано понад 300 млн євро.

      За словами керівника проекту, наразі в Україні взагалі не виробляють скла – весь матеріал імпортний.

      Будівництво такого заводу, по-перше, знизить собівартість самого спорудження, по-друге, дасть поштовх будівельній галузі України,
      – зауважив він.

      Зазначається, що спорудження підприємства триватиме близько двох років. Точне розміщення майбутнього заводу поки що невідома. Проте вже через місяць інвестори зроблять офіційне оголошення про початок будівництва.

       

      Теги: Новини України Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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