Під Києвом збудують найбільший в Європі завод з виробництва скла
Новий потужний завод з виробництва скла зводитимуть за кошти американських інвестицій. Керівником проекту призначили президента групи компаній "Агромата" Олександра Моляку.
Про це повідомив Національний Промисловий Портал.
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У Київській області в наступному році почнеться будівництво найбільшого в Європі заводу з виробництва скла потужністю 600 тонн на добу, в який буде інвестовано понад 300 млн євро.
За словами керівника проекту, наразі в Україні взагалі не виробляють скла – весь матеріал імпортний.
Будівництво такого заводу, по-перше, знизить собівартість самого спорудження, по-друге, дасть поштовх будівельній галузі України,
– зауважив він.
Зазначається, що спорудження підприємства триватиме близько двох років. Точне розміщення майбутнього заводу поки що невідома. Проте вже через місяць інвестори зроблять офіційне оголошення про початок будівництва.