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      Під Офіс Президента принесли домашні капці: в чому справа

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      Мітинг інвесторів "УкрБуду" під Офісом Президента / Фото з телеграм-каналу Kyiv LIVE

      Під Офісом Президента інвестори держкорпорації "УкрБуд" влаштували протест проти того, що компанія зупинила будівництво26 житлових комплексів. Без житла можуть залишитися понад 13 тисяч інвесторів.

      Протестувальники мітингують з гаслом: "Добудуйте!" Інвестори також принесли під ОП домашні капці, як символ домашнього затишку, якого не отримали, повідомляє телеграм-канал Kyiv LIVE.

      А тим часом: На Майдані відновили зведення скандальної надбудови

      Зауважимо, що НАБУ на сьогодні розслідує справу проти колишнього співвласника "УкрБуду" Максима Микитася. Йому закидають оборудки з квартирами для Міноборони. Про долю своїх інвесторів він говорити не хоче. Каже, що не має жодного стосунку до "УкрБуду".

      Офіс президента протест Укрбуд тапочки домашні капці
      Протест інвесторів "УкрБуду" під Офісом Президента / Фото з телеграм-каналу Kyiv LIVE

      Чому "УкрБуд" не завершує будівництво

      В "УкрБуду" нема грошей на рахунках для добудови. Для вирішення проблем забудовника потрібні додаткові гроші, кажуть експерти.

      Недобудованими залишаються понад 13 тисяч квартир, за підрахунками громадського діяча Миколи Томенка.

      Зокрема, житловий комплекс "Харківський" вже другий рік перебуває у замороженому стані. Один будинок стоїть без тепла, ще 2 – взагалі недобудовані. Житловий комплекс введений в експлуатацію лише на третину. Через це під’єднати його до теплових мереж – нереально. Будівництво зупинилось ще влітку.

      Аналогічна ситуація ще на 26 об'єктах цього забудовника. Людям, які залишились без тепла, ще пощастило, адже зведення усіх будинків зупинилось пів року тому.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Києва Будівництво Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Офіс Президента Протести Пікет
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