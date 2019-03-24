Під посольством РФ у Києві активісти вимагають звільнити політв'язня Гриба: фото

У Києві під посольство Російської Федерації люди вийшли на акцію підтримки Павла Гриба та інших політв'язнів України в Росії.

За словами кореспондентки 24 каналу, люди потроху збираються під посольством Росії.

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Приводом для акції став вирок, який виніс російський суд Павлу Грибу, а саме шість років позбавлення волі. Таке рішення може бути смертельним, адже у Павла дуже важке невиліковне захворювання – портальна гіпертензія. Найбільше тривожить українців те, що політв'язень оголосив голодування, а це може ускладнити його стан здоров'я.

Що таке портальна гіпертензія? Синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени. Недугу викликає порушення кровотоку у портальних судинах, печінкових венах і нижньої порожнистої вени. Через портальну гіпертензію збільшується селезінка, з’являється варикозне розширення вен стравоходу і шлунка, вода у черевній порожнині, і не може повноцінно працювати печінка.



Акція на підтримку Павла Гриба

Люди потроху збираються, аби привернути увагу та нагадати, що дуже багато політв'язнів зараз незаконно перебувають у в'язницях країни-агресора.



Під посольством Росії зібрались активісти



Активісти вимагають звільнити Гриба

Що відомо про Павла Гриба і в чому його звинуватили в Росії?Павло Гриб – український політв'язень, якого російські спецслужби взяли в полон у Білорусі у серпні 2017 року. Це сталося, коли Гриб приїхав до Гомеля на зустріч з росіянкою Тетяною Єршовою. З дівчиною він познайомився у соцмережах і вважав своєю подругою. Тоді українця викрали і перевезли до Краснодарського краю Росії, де й ув'язнили.



У Росії Гриба звинуватили у підбурювання Єршової до теракту на шкільній лінійці у Сочі. 22 березня 2019 року російський суд дав Грибу 6 років в’язниці. Відразу після останнього слова судді Павло оголосив голодування, адже не визнає звинувачень і називає справу політичною.