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      Під посольством РФ у Києві активісти вимагають звільнити політв'язня Гриба: фото

      174 Читать новость на русском

      У Києві під посольство Російської Федерації люди вийшли на акцію підтримки Павла Гриба та інших політв'язнів України в Росії.

      За словами кореспондентки 24 каналу, люди потроху збираються під посольством Росії. 

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      Приводом для акції став вирок, який виніс російський суд Павлу Грибу, а саме шість років позбавлення волі. Таке рішення може бути смертельним, адже у Павла дуже важке невиліковне захворювання – портальна гіпертензія. Найбільше тривожить українців те, що політв'язень оголосив голодування, а це може ускладнити його стан здоров'я.

      Що таке портальна гіпертензія? Синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени. Недугу викликає порушення кровотоку у портальних судинах, печінкових венах і нижньої порожнистої вени. Через портальну гіпертензію збільшується селезінка, з’являється варикозне розширення вен стравоходу і шлунка, вода у черевній порожнині, і не може повноцінно працювати печінка.

      гриб акція київ
      Акція на підтримку Павла Гриба

      Люди потроху збираються, аби привернути увагу та нагадати, що дуже багато політв'язнів зараз незаконно перебувають у в'язницях країни-агресора.

      гриб акція
      Під посольством Росії зібрались активісти

      гриб акція
      Активісти вимагають звільнити Гриба

      Що відомо про Павла Гриба і в чому його звинуватили в Росії?Павло Гриб – український політв'язень, якого російські спецслужби взяли в полон у Білорусі у серпні 2017 року. Це сталося, коли Гриб приїхав до Гомеля на зустріч з росіянкою Тетяною Єршовою. З дівчиною він познайомився у соцмережах і вважав своєю подругою. Тоді українця викрали і перевезли до Краснодарського краю Росії, де й ув'язнили.

      У Росії Гриба звинуватили у підбурювання Єршової до теракту на шкільній лінійці у Сочі. 22 березня 2019 року російський суд дав Грибу 6 років в’язниці. Відразу після останнього слова судді Павло оголосив голодування, адже не визнає звинувачень і називає справу політичною.

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      Теги: Новини України СІЗО Українці в полоні РФ Заручники Україна – Росія Новини Києва Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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