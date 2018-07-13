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Під Радою знову ДТП з "євробляхерами": з'явились фото

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Біля Ради знову ДТП з "євробляхерами"
Біля Ради знову ДТП з "євробляхерами" / Українська правда

Вранці 13 липня під стінами Верховної Ради знову трапився інцидент за участю активіста, який вийшов на акію протесу водіїв автомобілів з "Єврономерами".

Як пише "Українська правда", чоловік перебігав дорогу у недозволеному місці і його зачепив авто Nissan Micra, за кермом якого перебувала жінка-водій.

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За попередніми ознаками, постраждалий отримав відкритий перелом. Поліцейські, які прибули на виклик спробували надати чоловікові першу допомогу.

Авто збило чоловіка під Радою
Авто збило чоловіка під Радою/Фото: Українська правда

Ввечері 12 липня стало відомо про ДТП за участю автомобіля нардепа від "Народного фронту" Павла Пинзеника. На перетині вулиць Інститутської та Шовковичної на капоті позашляховика нардепа опинився один учасників протесту "євробляхерів". За словами Пинзеника, чоловік сам кинувся на капот. 13 липня поліція відкрила одразу два провадження щодо цієї ДТП.

Вранці у п’ятницю Верховна Рада у першому читанні та за основу прийняла два законопроекти, які стосуються розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.

 

 

Теги: Новини України Новини Києва Верховна Рада Іноземні номери Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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