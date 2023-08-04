Підбитий "Оленогорський горняк" ворогу вдалося дотягти до порту Новоросійська: супутникові фото

СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська, внаслідок якої великий десантний корабель "Оленегорский горняк" зазнав пошкоджень. Окупантам вдалося дотягти його до берега.

У мережі з'явилася низка супутникових фото, які це підтверджують, повідомляє 24 Канал

До теми Це серйозний ляпас режиму Путіна, – у ГУР назвали наслідки атаки на "Оленегорський горняк"

Загарбники дотягнули до Новоросійська підбитий "Оленегорський горняк"

"Оленегорського горняка" дотягли до порту Новоросійська. Гарна стаціонарна ціль на добивання. Хоча він і так похилився,

– написав український активіст та блогер Сергій Стерненко.

Окупанти відбуксували підбитий корабель / Фото з соцмереж