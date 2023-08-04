Підбитий "Оленогорський горняк" ворогу вдалося дотягти до порту Новоросійська: супутникові фото
4 серпня 2023, 17:04Читать новость на русском
СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська, внаслідок якої великий десантний корабель "Оленегорский горняк" зазнав пошкоджень. Окупантам вдалося дотягти його до берега.
У мережі з'явилася низка супутникових фото, які це підтверджують, повідомляє 24 Канал
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Загарбники дотягнули до Новоросійська підбитий "Оленегорський горняк"
"Оленегорського горняка" дотягли до порту Новоросійська. Гарна стаціонарна ціль на добивання. Хоча він і так похилився,
– написав український активіст та блогер Сергій Стерненко.
Окупанти відбуксували підбитий корабель / Фото з соцмереж