Кулуарні чутки про готовність Владіміра Путіна до поступок та різдвяного перемир'я відірвані від реальності. Москва не йде на компроміси добровільно та сприймає будь-які поступки опонентів виключно як їхню слабкість.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він висловив глибокий сумнів щодо повідомлень західних медіа про нібито таємну згоду диктатора на американські пропозиції.

Чому Москва не піде на компроміси

На якій підставі ми маємо реагувати на припущення, що Путін десь комусь у приватних розмовах на щось погодився? Це взагалі несерйозно. На всіх рівнях позиція Росії не міняється, вона стає ще більш жорстока й ультимативна. Росія ніколи не йде на поступки – вона сприймає поступки з боку опонентів як слабкість і давить далі,

– підкреслив Рибачук.

Експерт переконаний, що єдиним дієвим аргументом у діалозі з Москвою залишаються щоденні результативні операції українських військових по ключових об'єктах держави-агресорки.

Оте, що зараз Україна робить у відповідь: ситуація з російським військовим судном у Лівії, проблеми в Керченського мосту, палаюча траса "Новоросія", яка є єдиним логістичним маршрутом до Криму, та щоденні удари дронів по нафтопереробних заводах – оці всі речі сукупно мають реальний ефект,

– наголосив голова Центру спільних дій.

Олег Рибачук про гарантії безпеки та ілюзії перемир'я: відео

Заяви про перемир'я та обов'язкова участь Європи

Торкаючись заяв першої леді США Меланії Трамп щодо масштабного гуманітарного перемир'я до 25 грудня, аналітик зауважив, що локальні паузи можливі, проте повне припинення вогню є абсолютно нездійсненним.

Масштабне гуманітарне перемир'я – це щось нереальне. Ми можемо мати хіба що локальні паузи, як це вже траплялося. Але те, що воно може перерости у припинення війни по всій лінії фронту – це з області абсолютної фантастики. Тим паче, коли американський президент називає Путіна своїм другом, сподіватися на адекватні для України умови не варто,

– підсумував Олег Рибачук.

Він також акцентував, що на будь-яких подальших дипломатичних майданчиках принциповою умовою України має залишатися обов'язкова присутність представників Європейського Союзу безпосередньо за столом переговорів.

Раніше аналітик також наголошував, що партнерам слід формувати власну безпеку та не озиратися на маніпуляції Кремля.