Будуть прориви та удари там, де не очікує ворог, – генерал армії про підготовку до контрнаступу

Українська армія готується до потужних контрнаступальних дій. Внаслідок натиску ЗСУ ворог може вдатися до панічної втечі із власних позицій.

Для досягнення максимальної ефективності у ліквідації противника ЗСУ вдаватимуться до залучення всіх тактик. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж.

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Передумови до контрнаступу

Микола Маломуж наголосив, що оцінка сил української армії, яка лине з вуст британських генералів та експертів – це відтворення реальної ситуації. ЗСУ вже досягли успіхів на Бахмутському напрямку, завдавши втрат десантним, десантно-штурмовим військам, морській піхоті Росії.

У такий спосіб був спровокований підрив боєздатності всіх Збройних сил Росії. Втім, Україна не зупинятиметься на досягнутому й веде активну підготовку до контрнаступу.

Ми готували всі сили та засоби, не припиняючи не тільки операцію по обороні, але й формуючи потужну позицію в окремих секторах, ослабляючи ворога у вогневих форматах, у центрах прийняття рішень, логістично і виконуючи фронтові операції,

– пояснив він.

Це і є передумовами для контрнаступальних дій. Тож тепер прийшов час для ЗСУ показати, як вдалося підготувати наші сили та засоби для витіснення ворога з українських територій.

Микола Маломуж розповів, як ЗСУ готуються до контрнаступальних дій: дивіться відео

ЗСУ діятимуть комплексно

Генерал армії підкреслив, що наша сила – у досвідчених військових різних напрямків, які пройшли за кордоном навчання для подальшого успішного виконання операцій. Із цих захисників наразі формуються не тільки бригади прориву, але й бригади оборони.

Не менш важливий фактор – оснащення технікою, яка вже була на базі нашої ВПК та яку передали західні союзники. У такий спосіб вдалося сформувати потужні танкові армії, забезпечити підрозділи далекобійними гаубицями, ракетними системами. Це дасть можливість завдавати ударів по глибоких тилах противника, де відбувається перекидання їхніх резервів, формується логістика.

Одночасне залучення всіх сил та засобів – це вже потужний формат ЗСУ, які технологічно, і організаційно, і тактично підготовані до ведення наступальних операцій,

– додав він.

За словами Маломужа, також чільне місце має і підготовка партизанів для подальшого виконання завдань із підриву мостів, складів, залізниць.

Ворог тікатиме з поля бою

Наразі йде відбір сектора або декількох секторів для подальших активних дій. Це і буде вирішальним передвісником того, що настав час ефективно посунути ворога на болота. ЗСУ будуть вдаватися до різних тактик – буде не лише прогнозований проривний варіант, як на Харківському напрямку.

Це будуть й удари там, де ворог не очікує – з флангів тилу, що дезорієнтує противника й змусить не тільки відступати, а й перейти до панічної втечі,

– пояснив Маломуж.

У будь-якому випадку в окупантів немає жодних шансів вціліти та продовжувати знущатися з нескореної України.

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