Підготовка до "виборів", пропаганда серед дітей: що відбувається на окупованому Запоріжжі

Росія готується провести псевдовибори на окупованих територіях України на початку вересня. Це може стати приводом для посиленої паспортизації населення українського Півдня.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва. За її словами, Росія готується використати вибори на окупованих територіях для посилення тиску на цивільне населення.

Дивіться також Ракетний обстріл Запоріжжя: росіяни зруйнували храм і торговельні точки у місті

Чергова підміна понять

Те, що Росія збирається провести на окупованих Херсонщині й Запоріжжі, важко назвати “виборами”. Минулого року окупанти вже проводили “референдум” під дулами автоматів. Тоді росіяни вламувалися у під’їзди та квартири й вимагали від людей за щось голосувати.

Очевидно, що і цього разу “волевиявлення” проводитимуть за подібним сценарієм. Самі загарбники відкрито заявили, що з 31 серпня по 7 вересня проводитимуть “голосування по домівках”, нібито для більшої безпеки цивільних.

Псевдовибори окупантів мають на меті обрати додаткову кількість депутатів у російський парламент. Цим окупанти сподіваються "інтегрувати" окуповані території в російську політичну систему. Водночас за повідомленням Павла Лисянського, окупаційна адміністрація надає перевагу призначеним із Москви функціонерам, а не місцевим колаборантам.

“Це ні в якому разі не можна називати демократичним процесом. Але є і позитивний момент: Росія оприлюднила перелік своїх кандидатів у відкритому доступі. Фактично, це допоможе нам виявити колаборантів, які рішенням балотуватися забезпечили собі місце на лаві підсудних”, – переконана Сисоєва.

Репресії окупантів тривають

На цьому тлі окупанти посилили примусову паспортизацію населення, яка тривала на окупованих територіях з перших днів вторгнення. Спочатку росіяни намагалися спокусити місцевих підвищенням виплат. Але вже згодом розпочався повноцінний шантаж.

Тепер відсутність російського паспорта означає неможливість отримати пенсію, медичну допомогу та інші послуги. Більшість громадян України не погоджуються добровільно отримати російський паспорт, але на жаль, це чи не єдиний інструмент, який допомагає вижити в умовах окупації.

Аліса Сисоєва про ситуацію на окупованих територіях: дивіться відео

Також росіяни намагаються створити на окупованих територія інформаційний вакуум. Вони докладають великих зусиль для того, щоб "нашпигувати" місцеве населення пропагандою.

"Часто буває, що окупанти вдираються до початкових шкіл і змушують дітей писати листи російським солдатам. А старшокласникам натомість роздають щоденники із військовою присягою на першій сторінці, натякаючи, що у майбутньому їх можуть мобілізувати", – підкреслила Сисоєва,

Що відомо про псевдовибори на окупованих територіях