Підготовка дуже важливих рішень для України, – Зеленський розповів про дипломатичну роботу доби

Попри постійні атаки російської армії по різних територіях України, наша країна продовжує роботу на міжнародній арені. Впродовж 16 травня чимало дипломатичної роботи було зроблено.

Зеленський розповів про дипломатичну роботу доби

Зокрема, розмова з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, консультації з високою делегацією Польщі, звернення до студентської спільноти США тощо. Про все це розповів президент Володимир Зеленський у своєму новому зверненні до українського народу 16 травня, повідомляє 24 канал.

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Зберігаємо максимальну дипломатичну активність і на інших напрямках в інтересах України,

– зазначив глава держави.

Так, впродовж доби 16 травня:

Зеленський поговорив з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою . Темою їхньої розмови було пришвидшення надання Україні фінансової допомоги, враховуючи дефіцит державного бюджету у час війни, а це близько 5 мільярдів доларів щомісячно. Також говорили про основні напрямки подальшої взаємодії. Він підкреслив, що напередодні зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" ці переговори з директоркою МВФ є безпосередньою підготовкою дуже важливих рішень для України.

. Темою їхньої розмови було пришвидшення надання Україні фінансової допомоги, враховуючи дефіцит державного бюджету у час війни, а це близько 5 мільярдів доларів щомісячно. Також говорили про основні напрямки подальшої взаємодії. Він підкреслив, що напередодні зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" ці переговори з директоркою МВФ є безпосередньою підготовкою дуже важливих рішень для України. з високою делегацією Польщі , яка прибула до Києва, відбулись консультації щодо взаємодії на рівні ЄС. Зокрема, мовиться про прискорення інтеграції України в Євросоюз і очікуваного рішення про статус кандидата для України.

, яка прибула до Києва, відбулись консультації щодо взаємодії на рівні ЄС. Зокрема, мовиться про прискорення інтеграції України в Євросоюз і очікуваного рішення про статус кандидата для України. працюють і над тим, щоб Європейський Союз все ж таки узгодив шостий пакет санкцій проти Росії , зокрема нафтове ембарго має бути його частиною. Володимир Зеленський підкреслив, що це в інтересах не тільки нашої держави, але і всієї Європи.

, зокрема нафтове ембарго має бути його частиною. Володимир Зеленський підкреслив, що це в інтересах не тільки нашої держави, але і всієї Європи. очільник держави звернувся до студентської спільноти США, а також поспілкувався з ректорами і президентами цих навчальних закладів. Він говорив студентам про важливість правильного вибору в житті кожної людини, втім, ключове питання – залучення їхніх університетів до відновлення нашої освітньої системи. Також обговорили і політичну тематику – захист демократії, протидію пропаганді Росії і фейкам.

До теми – нічне звернення Зеленського: дивіться відео