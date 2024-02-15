"Щодня у них щось підгорає": Ігнат прокоментував підготовку аеродромів Росії до можливих атак
Росія почала готувати свої військові аеродроми до масованих ударів. Та в окупантів щодня щось підгорає. Тож саме тому вони хочуть захистити свої об'єкти.
Про це 24 Каналу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зауваживши, що Україна усе частіше б'є по аеродромах ворога. Для цього використовують крилаті ракети та ударні БпЛА. До слова, російське міноборони перевірило свої військові летовища "на стійкість до масованих ударів".
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"Хіба у них не підгорає щодня? Щось підгорає, тому, звичайно, вони хочуть більше захистити свої об'єкти. Це зрозуміло. Україна дедалі частіше застосовує різні засоби повітряного нападу. Зокрема, ударні БпЛА великого радіуса дії", – сказав Ігнат.
Російські аеродроми розташовані не на кордоні. Вони будуються віддалено. Речник командування Повітряних сил ЗСУ додав, що до летовищ ворога діставали уже не раз. Мовиться, зокрема, про тимчасово окупований Крим.
Повітряні сили скільки разів вже по різних аеродромах діставали крилатими ракетами. І, відповідно, інші Сили оборони, які мають можливість робити це безпілотниками ударними. І доволі-таки успішно,
– наголосив Ігнат.
Україна б'є по російських летовищах
- Українські захисники 31 січня атакували аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. ЗСУ поцілили у пункт зв'язку ворога. У британській розвідці вважають, що ця атака ще більше підірвала потенціал російської авіації.
- Прилетіло по летовищу на півострові й 6 січня. Українська армія вдарила по аеродрому у Саках. Росіяни втратили пункт управління. Окупанти намагалися ретельно приховати наслідки.
- У ніч на 17 грудня 2023 року ЗСУ та СБУ вдарили по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області. Українські БпЛА подолали щонайменше 300 кілометрів. Унаслідок удару пошкоджена російська техніка.
- ГУР МО 19 грудня 2023 року атакувало безпілотниками Брянську область та московські аеропорти. В російських аеропортах вводили план "Килим" та затримували рейси на виліт та на приліт.