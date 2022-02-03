Підготовка сил у тилу: ветерани Івано-Франківська створюють добровольче формування

В Івано-Франківську ветерани війни на Сході ініціювали створення добровольчого формування на підмогу територіальній обороні. Вони готові знову взяти зброю до рук, щоб боронити свою землю від ворога.

Як зазначили ветерани, чинити спротив у лавах Збройних сил України вони уже не можуть. Тому, аби не сидіти склавши руки, досвідчені бійці вирішили взятися за підготовку сил у тилу.

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Потрібно бути готовим

За словами заступника міського голови Івано-Франківська та ветерана АТО Петро Шкутяка, через загрозу вторгнення може виникнути потреба для широкої мобілізації всіх громадян. Саме тому треба бути готовими.

Кожен з нас може бути корисним для захисту своєї держави. Ці добровольчі формування дають можливість структурувати діяльність і виконати обов'язок,

– пояснив Шкутяк.

Долучитися до захисту держави добровольчим формуванням із січня 2022 року офіційно дозволяє закон.

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Мета добровольчих формувань

Першими створити такий резерв на Івано-Франківщині зголосилися колишні вояки, які зараз несуть "Муніципальну варту". Їхню ініціативу в мерії радо підтримали й пообіцяли всіляко сприяти підготовці.

Добровольчий батальйон фактично існує на громадських засадах, але в разі небезпеки має право на ті речі, що й тероборона. У випадку загрози завжди потрібні люди, які можуть забезпечити, наприклад, охорону стратегічних об'єктів або правопорядок,

– прокоментував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

У межах системи територіальної оборони можна створити не одне, а декілька таких добровольчих формувань. У мерії зазначили, що про такі ініціативи вже чули й від інших ветеранських середовищ Франківська.

Ветерани ініціювали створення добровольчого формування: дивіться сюжет 24 каналу