Підіграє пропаганді: Луценко спробував втоптати в землю досягнення Саакашвілі

Колишній генпрокурор, людина, яка втягнула Україну в американську політичну війну– Юрій Луценко – схоже, не вивчив минулих уроків. Тепер він вирішив втрутитися в політику ще однієї держави – Грузії.

Не повірите, Луценко став одним з тих, хто відбілює переслідування на території Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він грає на боці однієї з політичних сил, пов'язаних з проросійським олігархом Іванішвілі, для того, щоб посилити аргументацію в очах самих грузинів для ув'язнення Саакашвілі та звести нанівець зусилля опозиції.

Зверніть увагу Свідчення проти Порошенка або тюрма: Луценко – головний фігурант розслідування в США

Друзі Луценка з Росії

Луценко в Україні намагається наряджатися у костюм головного патріота, розповідає про той опір, який він чинив Росії під час агресії. Його метод – це грати на амнезії виборців.

Люди швидко забули, що сам Луценко був фронтменом протестів "Україна без Кучми" у 2000 році, які завдали удару по нашій державі в очах заходу, зупинили інтеграцію в НАТО та привели на Банкову Медведчука.

Якось непомітно на початку 2019 року, коли всі були зайняті виборами президента, Луценко в інтерв'ю Гордону зізнався, що тими протестами розчищав шлях Медведчуку.

"Так вийшло, що один з українських провідних бізнесменів, якого тоді називали соціал-демократом, допомагав фінансувати газету "Грані", яка виходила мільйонним тиражем під час акції "Україна без Кучми". Ця фінансова допомога тривала рівно до того дня, коли Медведчук став головою Адміністрації Кучми. Більше ця акція була непотрібна", – зазначав він.

Ставши депутатом парламенту на хвилі тих протестів, спричинених справою Гонгадзе, Луценко дуже швидко знайшов собі друзів у Москві – в особі московської "лужниківської" групи, пов'язаної з ексвіцеспікером Думи Олександром Бабаковим і соратником Путіна ексвіцепрем'єром Дмитром Рогозіним.

Дивіться відеоблог "Чесна політика" на 24 каналі: відео

Паралельно Луценко торгував компроматом проти прозахідного кандидата в президенти Віктора Ющенка, який він продавав соратникам Медведчука.

Цитую інтерв'ю російського політтехнолога Ігоря Шувалова: "Марат Ґельман нас познайомив. Він тоді займався виборчою кампанією СДПУ, а Київ – дуже маленьке місто. Ми регулярно обговорювали свої виборчі кампанії, сиділи у ресторані "Дежавю", до нас регулярно приєднувався пан Луценко. Він любив пити з Маратом текілу, розповідати, що мріє стати українським Маратом Гельманом".

Зверніть увагу За вказівкою Джуліані: Луценко вигадав план розслідування проти Байдена в Україні, – ЗМІ

"Одного разу стався досить кумедний епізод. У ресторан до нас Юрій Віталійович приніс документи щодо Віталіни Ющенко, про те, що навчання Віталіни було оплачено банком "Україна", їх потім хтось озвучив під час передвиборчої кампанії. Не пригадую вже хто. Була ця зустріч у грудні 2001 року... Ціна угоди 8 тисяч доларів", – казав Шувалов.

У 2019 році Луценко втягував Україну в американські вибори, підігруючи російському пропагандистському наративу, що це не Кремль, а Київ втручається у демократичний процес у США.

Виведення обвинувачених зі справи Гонгадзе

Остаточне дно Луценко пробив, коли в грудні 2021 року в ефірі одного з українських телеканалів почав відмазувати Юрія Кравченка, міністра внутрішніх справ часів Кучми, від убивства Георгія Гонгадзе.

На питання, хто був найкращим міністром за всю історію, Луценко заявив: "Думаю, найсильнішим міністром був Кравченко. Він дозволив своєму оточенню зайнятися вбивством Гонгадзе. Це робилося за його спиною".

Лише вдумайтеся у цей цинізм. 20 років тому Луценко ходив по Києву з портретом Гонгадзе, вимагаючи покарати Кучму і Кравченка. А будучи 3,5 роки генпрокурором, він не лише не знайшов замовників убивства, а деградував до того, що почав відбілювати Кравченка.

Мовляв, він ні до чого, це робилося за його спиною. Проте слідство генпрокуратури встановило, що генерал Олексій Пукач отримав наказ убити Георгія Гонгадзе саме від тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

Зауважте Справа Гонгадзе зіграла на руку Росії, – дружина журналіста

Роль Кравченка в убивстві Гонгадзе слідчий у постанові про притягнення генерала Пукача описує так: "Приблизно 13 – 14 вересня 2000 року у своєму службовому кабінеті в Києві по вулиці Богомольця, 10 міністр внутрішніх справ Кравченко Ю.Ф. усно віддав начальнику ГУКП МВС України Пукачу О.П. злочинний наказ – вбити журналіста Гонгадзе Г.Р. для припинення у такий спосіб журналістської діяльності".



Луценко втягував Україну в американські вибори / Фото "РБК-Україна"

Також у постанові мовиться, що Пукач, діючи з особистої зацікавленості та кар'єрних спонукань, не бажаючи ускладнювати стосунки з керівником МВС, а також розраховуючи здобути прихильність Кравченка та отримати підвищення по службі і спеціального звання працівника міліції, погодився виконати наказ Кравченка, тобто на замовлення вбити Гонгадзе.

Згодом у одному з рішень суду було сказано, що Кравченко виконував злочинний наказ, а Пукач був його співвиконавцем. Але виводити Кравченка зі справи про вбивство Гонгадзе – це повна деградація та розпад особистості Луценка.

Луценко дав інтерв'ю проросійському каналу Грузії

Для тих, хто вважає Луценка проросійською консервою, є достатньо аргументів на користь цієї гіпотези. А днями з'явився ще один вагомий аргумент – Луценко дав ексклюзивне інтерв'ю проросійському каналу Грузії TV Imedi, який є аналогом "Росії 24" і належить газпромівському олігарху Іванішвілі.

Канал Imedi наприкінці 2016 року приєднався до телебачення GDS, яке належить сім'ї Бідзини Іванішвілі. Сьогодні Imedi є головною інформаційною опорою влади.

В цьому інтерв'ю Луценко намагався втоптати в землю Саакашвілі та його досягнення, при цьому робив це підло, дуже добре знаючи, що Саакашвілі не зможе йому відповісти, бо сидить у тюрмі.

Луценко озвучив саме тези, які просуває російська пропаганда щодо Саакашвілі. Отже, цитата Луценка на каналі Imedi: "Українці впевнені, що ваші реформи правильні. Але не можуть зрозуміти того, що якщо реформи правильні, чому Саакашвілі не хоче їхати до Грузії і постати перед реформованим судом – він нас повчав, як треба проводити реформи поліції та судового права, але на своєму прикладі не сміє постати перед судом".

Не пропустіть У Саакашвілі спостерігаються епізоди втрати пам'яті, – Ясько

Попри те, що за часів правління Саакашвілі відбулися безпрецедентні перетворення у Грузії, Луценко і це ставить під сумнів, також розкручує ще одне пропагандистське кліше.

"У Саакашвілі немає жодних економічних знань, просто в нього тоді була сильна команда, яка змінила Грузію. Саакашвілі ж займався популяризацією цих ідей. Коли він втратив свою команду, він зайнявся популяризацією самого себе. Він ніс нісенітницю в останні 2 – 3 роки, в Україні його популярність і повага зійшли до нуля", – казав Луценко.

Звичайно, в Україні є демократія. Звичайно, Луценко має ненависть до Саакашвілі після невдалої спроби тодішнього генпрокурора без освіти посадити грузинського реформатора до в'язниці.

Читайте також Путін мститься мені, – Саакашвілі звернувся до українців

Але виносити це сміття назовні, поливати Саакашвілі брудом в Грузії, грати в одну дудку з російською пропагандою та проросійським олігархом в той час, коли Саакашвілі в тюрмі – здається, на це може бути здатен лише негідник.

Пропагандистська війна проти Саакашвілі у Грузії

Інтерв'ю з Луценком і комічне, і огидне одночасно, оскільки він у своїй спробі зганьбити Саакашвілі, не відчуває тонкощів нинішньої грузинської правлячої влади.

На питання до Луценка, чому він звинуватив у держперевороті Саакашвілі і які були докази, він зробив відступ назад у часі. "Коли я був міністром МВС, я підтримував теплі відносини з моїм колегою Вано Мерабішвілі і досі до нього дружньо ставлюся".

Але водночас Луценко не розуміє, що проросійська судова влада олігарха Іванішвілі запекла міністра Мерабішвілі у в'язницю, де він відсидів до останньої хвилини. Далі Луценко переповів грузинам, що Саакашвілі начебто намагався отримати гроші від олігарха-втікача Курченка.

Проте на запитання, якщо він отримував гроші з Росії, чи це означає, що Саакашвілі має контакти зі спецслужбами Росії чи ФСБ – Луценко відповів, що ні, не може стверджувати про це. Тільки докази про наближеність та їхні зв'язки з Курченком і про те, що голос на записі належить МС.

Актуально Саакашвілі не зможе взяти участь у судовому процесі через проблеми зі здоров'ям

До речі, Луценко не єдиний, хто взяв участь у пропагандистській війні проти Саакашвілі у Грузії. Ще одним учасником цькування Саакашвілі став колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, який також взяв участь у пропагандистських ефірах каналу Imedi.

Омелян договорився до того, що почав закидати Саакашвілі підігрування Росії.

"Втілення грузинських реформ було невдалим. Причини або йому завадили, або він не впорався, гадаю, швидше не вдалося. Згодом Саакашвілі почав займатися своєю системною кар'єрою. Публічно виступав проти правлячої влади, що мало деструктивний характер для держави на благо Росії за активної військової агресії з їхнього боку", – зазначав він.



Луценко не єдиний, хто взяв участь у пропагандистській війні проти Саакашвілі / Фото Flickr

Також Омелян звинуватив Саакашвілі в підігруванні Коломойському: "На початку він активно боровся проти Коломойського у сфері авіації, але згодом перемкнувся на інших".

Це в Україні і Луценко, і Омелян люблять розповідати про свою відданість європейським цінностям та ідеалам західного світу, але в Грузії беруть участь у інформаційній війні проти Саакашвілі. Водночас роблять це за його спиною, поки він сидить у в'язниці та не може їм відповісти.