Підірвано міст, який з'єднував Одеську область із Придністров'ям: епічне відео

На дев'ятий день війни Росії проти України, під Одещиною підірвали міст, який з'єднував регіон із самопроголошеною державою у Східній Європі на території Придністров'я.

Про вибух на мості, який з'єднував два регіони повідомив 4 березня одеський новинний портал "Думская". У мережі вже є відео підриву.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Тепер самопроголошене проросійське обєднання, яке є частиною Молдови, житиме, наче на острові, зазначають журналісти "Думська".

Крім того, придністровські військові не зможуть наступати на Одесу, щоби відтягнути сили Збройних Сил України.

Підірвано міст, який з'єднував Одеську область із Придністров'ям: перші кадри

Нагадаємо, що ще 27 лютого державна прикордонна служба України повідомила про закриття пунктів пропуску на кордонах з Росією, Білоруссю та Придністров'ям.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші.