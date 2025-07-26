Заради селфі заліз на потяг: на Львівщині підлітка уразило електричним струмом

Увечері 26 липня на залізничній станції у селищі Брюховичі стався небезпечний випадок. Неповнолітній хлопець був уражений електричним струмом.

Черговий по залізничній станції помітив, як підліток заліз на вагон потяга, далі він побачив спалах, після чого хлопець впав на землю, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Що відомо про стан хлопця?

Чоловік одразу повідомив про інцидент правоохоронців і медиків.

Встановлено, що постраждалий – 15-річний мешканець одного з сіл Львівського району. Юнак хотів зробити селфі на даху вагона потяга та був уражений електрострумом.

Лікарі, які прибули на місце події діагностували у хлопця сильні опіки тіла – зараз він перебуває у реанімації.

За фактом проводиться перевірка, вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, що 5 липня на залізничному вокзалі Ніжина ураження електричним струмом отримали 15-річний хлопець та 19-річна дівчина. Постраждалих зняли із даху вагона та передали медикам.️ На жаль, хлопець загинув, дівчина потрапила в реанімацію.