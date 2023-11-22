Отримав поранення з пневматичної гвинтівки: на Прикарпатті на гуртку загинув підліток
Джерело:ГУНП в Івано-Франківській області
В Івано-Франківській області на гуртковому занятті загинув 14-річний школяр. Він отримав смертельне поранення в область грудної клітки.
Трагедія сталася 22 листопада близько о 15:30 в одному з ліцеїв Надвірнянського району Прикарпаття. Нині встановлюються всі обставини смертельного інциденту.
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Підліток загинув на гуртковому занятті
Як повідомили правоохоронці, на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що в приміщенні одного із ліцеїв Надвірнянського району загинув 14-річний школяр. Учень отримав поранення в область грудної клітки з пневматичної гвинтівки. Слідчі встановили, що це сталося під час проведення гурткових занять.
Від отриманого поранення дев'ятикласник помер до приїзду швидкої допомоги.
На місці трагедії продовжують працювати правоохоронці, а також слідчі Слідчого Управління та усі профільні служби. Поліцейські опитали усіх свідків події та педагогів й продовжують встановлювати всі обставини трагедії.
Нині вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.
На трагедію відреагували в ОВА
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук прокоментувала трагічний випадок, який стався в одному з ліцеїв під час гурткового заняття. Вона висловила щирі співчуття й наголосила, що доручила провести службове розслідування.
Висловлюю щирі співчуття рідним загиблого школяра. Розділяємо невимовний біль. Профільному департаментові доручила провести службове розслідування у закладі освіти, де сталась трагедія, щоби подібного більше ніколи не повторилось,
– повідомила Онищук.
Трагічні новини про загибель неповнолітніх
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