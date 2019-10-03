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      Підліток скоїв моторошну ДТП на Одещині, є загиблий: фото, відео

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      ДТП на Одещині
      ДТП на Одещині / Нацполіція

      На Одещині 16-річний підліток узяв без дозволу батьківський Mercedes та скоїв смертельну ДТП.

      За інформацією пресслужби поліції Одеси, 2 жовтня неповнолітній хлопець їздив вулицями без водійських прав неподалік Чорноморська. Однак не впорався з керуванням та протаранив одразу дві машини – "Москвич" та Honda.

      До слова: ДТП за участю військової техніки сталася поблизу Львова

      Від зіткнення 75-річний водій "Москвича" загинув на місці, а його 68-річну пасажирку госпіталізували із травмами у лікарню.

      дтп підліток
      Підліток скоїв ДТП під Одесою / Фото Tina Shishkanova

      Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. Винуватцю трагедії загрожує до 8 років за ґратами.

      дтп підліток одес
      Підліток протаранив "Москвич" / Скріншот з відео

      одеса дтп підліток
      У ДТП загинув 75-річний водій "Москвича" / Скріншот з відео

      Підліток скоїв ДТП на Одещині: відео

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини Одеси Аварії та ДТП Діти і неповнолітні Жертви
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