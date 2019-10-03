Підліток скоїв моторошну ДТП на Одещині, є загиблий: фото, відео
На Одещині 16-річний підліток узяв без дозволу батьківський Mercedes та скоїв смертельну ДТП.
За інформацією пресслужби поліції Одеси, 2 жовтня неповнолітній хлопець їздив вулицями без водійських прав неподалік Чорноморська. Однак не впорався з керуванням та протаранив одразу дві машини – "Москвич" та Honda.
До слова: ДТП за участю військової техніки сталася поблизу Львова
Від зіткнення 75-річний водій "Москвича" загинув на місці, а його 68-річну пасажирку госпіталізували із травмами у лікарню.
Підліток скоїв ДТП під Одесою / Фото Tina Shishkanova
Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. Винуватцю трагедії загрожує до 8 років за ґратами.
Підліток протаранив "Москвич" / Скріншот з відео
У ДТП загинув 75-річний водій "Москвича" / Скріншот з відео
Підліток скоїв ДТП на Одещині: відео