У підмосков'ї потужно запалав склад маркетплейсу Ozon

На складі маркетплейсу Ozon, який розташовується у російському місті Істра розпочалася масштабна пожежа. Площа займання становить 35 тисяч квадратних метрів.

Кадрами, на яких видно густі клуби диму, діляться в телеграм-каналах місцеві мешканці. До ліквідації залучили пожежні вертольоти.

Читайте також В окупованій Ясинуватій палає залізничний вузол, яким ворог переганяв техніку

Пожежа на одному із найбільших складів росії

Як повідомляють росЗМІ, загальна площа складу – 40 тисяч квадратних метрів. Спершу стало відомо, що полум'я охопило половину приміщення. Утім за оновленими даними пожежа перекинулася на 35 тисяч "квадратів". Також відомо, що в будівлі обвалився дах.

Початок пожежі на складі: дивіться відео

Відомо, що з приміщень евакуювали тисячу осіб. На місці чергує швидка.

Співробітники кажуть, що причина пожежі – зварювальні роботи у недобудованому блоці. У компанії заявили, що пожежа почалася в окремому блоці фулфілмент-центру. Голова округу Істра виступив зі заявою, що займання відбулося через недотримання техніки безпеки.

Пожежа охопила практично усю будівлю: дивіться відео

Відразу після новини про пожежу, Ozon приховав із сайту згорілий на новоризькому складі товар. Покупцям обіцяють повернути гроші, а продавцям – надати компенсацію.

Що відомо про постраждалих

Всупереч здоровому глузду, пропагандистські ЗМІ продовжують приховувати дані щодо постраждалих. Утім, деякі видання заявили, що кількість постраждалих на складі Ozon збільшилась до 11 осіб. Також є дані, що одна людина загинула.

Двох госпіталізовано з отруєнням продуктами горіння. Ще двоє відмовилися лягати в лікарню. Решту евакуйованих росіян оглядають на місці.



Пожежу на складі видно з висоти літака / Фото Nexta