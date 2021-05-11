Підозри Медведчуку та Козаку оголосили за 3 епізодами, – Венедіктова

Ірина Венедіктова повідомила, що підозри Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку оголосили за 3 епізодами. Політиків підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
Джерело:24 канал
Підозри, оголошені 11 травня Медведчуку та Козаку, очільниця Офісу генпрокурора прокоментувала під час брифінгу.
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Венедіктова про підозри Медведчуку та Козаку
Сьогодні (11 травня – 24 канал), за результатами проведеної роботи, Медведчуку та Козаку повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму,
– заявила Венедіктова.
Генпрокурорка уточнила, що підозру оголосили за 3 епізодами.
Чого стосуються ці епізоди
Перший пов'язаний із родовищем "Глибока" в Чорному морі, ресурси якого становлять понад 38 мільярдів гривень. За словами Венедіктової, підозрювані у 2015 році фактично передали російським окупантам усю матеріальну та документальну базу цього родовища.
Козак і Медведчук контактували із заступником голови уряду Росії. Під час брифінгу ввімкнули аудіо розмови Медведчука та заступника голови російського уряду, де вони обговорювали перереєстрацію українського підприємства на території Криму.Зверніть увагу! В Офісі генпрокурора наголосили, що усі аудіозаписи, здобуті під час проведення оперативних заходів, санкціоновані судом. Ідентичність голосів фігурантів записів підтверджено висновками експертизи.
Обшуки та підозра Медведчуку
- Раніше стало відомо, що до будинку проросійського нардепа Віктора Медведчука на вулиці Монтажників 11 травня прийшли правоохоронці з обшуками. Там політик живе із сім'єю.
- Згодом з'явилася інформація, що Ірина Венедіктова підписала підозру Медведчуку, а також його соратнику – Тарасу Козаку.
- А ЗМІ писали, що охорона кума Путіна не пускає в будинок контррозвідників та не дає слідчим вручити підозру.
Санкції проти Медведчука та Козака: основне
- 2 лютого РНБО запровадила санкції проти нардепа Тараса Козака. Тоді ж перестали працювати так звані "медведчуківські канали" – ZIK, "112 Україна" і NewsOne.
- 19 лютого РНБО запровадила санкції вже проти самого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Їх звинуватили у фінансуванні тероризму. 21 лютого Володимир Зеленський ввів це рішення у дію.