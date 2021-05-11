Підозри Медведчуку та Козаку оголосили за 3 епізодами, – Венедіктова

Ірина Венедіктова повідомила, що підозри Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку оголосили за 3 епізодами. Політиків підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

Підозри, оголошені 11 травня Медведчуку та Козаку, очільниця Офісу генпрокурора прокоментувала під час брифінгу.

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Венедіктова про підозри Медведчуку та Козаку

Сьогодні (11 травня – 24 канал), за результатами проведеної роботи, Медведчуку та Козаку повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму,

– заявила Венедіктова.

Генпрокурорка уточнила, що підозру оголосили за 3 епізодами.

Чого стосуються ці епізоди

Перший пов'язаний із родовищем "Глибока" в Чорному морі, ресурси якого становлять понад 38 мільярдів гривень. За словами Венедіктової, підозрювані у 2015 році фактично передали російським окупантам усю матеріальну та документальну базу цього родовища.

Козак і Медведчук контактували із заступником голови уряду Росії. Під час брифінгу ввімкнули аудіо розмови Медведчука та заступника голови російського уряду, де вони обговорювали перереєстрацію українського підприємства на території Криму.

Обшуки та підозра Медведчуку

Санкції проти Медведчука та Козака: основне

2 лютого РНБО запровадила санкції проти нардепа Тараса Козака. Тоді ж перестали працювати так звані "медведчуківські канали" –

19 лютого РНБО запровадила санкції вже проти самого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Їх звинуватили у фінансуванні тероризму. 21 лютого Володимир Зеленський ввів це рішення у дію.

В Офісі генпрокурора наголосили, що усі аудіозаписи, здобуті під час проведення оперативних заходів, санкціоновані судом. Ідентичність голосів фігурантів записів підтверджено висновками експертизи.