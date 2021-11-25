Підозрюваний у держзраді Шайтанов вимагає, щоб його випустили із СІЗО і відправили лікуватися
Джерело:фейсбук Адама Осмаєва
Підозрюваний у держзраді генерал-майор Валерій Шайтанов просить, щоб його відпустили під домашній арешт. Також одним з прохань у суді є те, що він хоче відбувати його у Харкові.
Про це клопотали судді Шайтанова. Про це 25 листопада повідомив доброволець Адам Осмаєв, у підготовці вбивства якого підозрюють генерала СБУ.
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Шайтанов через адвокатів клопоче про домашній арешт
Осмаєв розповів, що був на суді у справі Шайтанова, який наразі перебуває в слідчому ізоляторі. Зокрема розповів, що генерал через адвокатів вимагав, щоб:
- його випустили із СІЗО та "відправили лікуватися до закладу на його розсуд, бо нібито у нього болить голова";
- також він хоче під домашній арешт до Харкова;
Його адвокати категорично проти початку розгляду доказів провини. Я розумію їх, адже коли будуть озвучені докази, як Шайтанов зливав окупанту секретну інформацію або цинічно організовував моє вбивство, буде дуже важко тиснути на жалість та знайти діячів, які б хотіли його взяти на поруки,
– прокоментував Осмаєв.
Він також пригадав історію діяльності Валерія Шайтанова. Зокрема його підозрюють в державній зраді та вчиненні терактів, зокрема й вбивстві добровольця Адама Осмаєва, який був чоловіком вбитої Аміни Окуєвої.
Що відомо про Валерія Шайтанова, його діяльність та підозру
- 14 квітня 2020 року СБУ затримали Шайтанова щодо якого є докази державної зради – зокрема мовилось про аудіо- та відеозаписи. Ймовірно, він був прихованим агентом ФСБ Росії.
- Шайтанов – один з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБУ. Правоохоронці вважають, що він перебував на агентурному зв'язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова.
- Зокрема відомо, що генерал-майор планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував йому 200 тисяч доларів винагороди та паспорт громадянина Росії. У якості виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед ексбійців спецпідрозділів.
- Використовуючи службове становище, Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів СБУ.
- У жовтні 2020 року заявили, що генерал-майора СБУ судитимуть за підозрою в держзраді. Йому загрожує до 15 років тюрми.
- На одному з судових засідань адвокат Шайтанова називав справу проти нього "підставою". За його словами, матеріали нібито не підтверджують підготовку теракту.
- Відомо, що Шайтанов причетний до подій на Майдані, адже керував штурмовою групою, котра в Києві захопила Будинок профспілок під час Євромайдану. Детальніше про діяльність Валерія Щайтанова читайте за посиланням.
Повний текст публікації Адама Осмаєва
Днями був на суді у справі зрадника Шайтанова, який вирішив попрацювати на ФСБ Росії та ліквідувати мене для них, але опинився у слідчому ізоляторі.
Шайтанов через адвокатів вимагав, щоб його випустили із СІЗО і відправили лікуватися до закладу на його розсуд, бо нібито у нього болить голова. Також він хоче під домашній арешт до Харкова (щоб бігти до кордону ближче було?). Його адвокати категорично проти початку розгляду доказів провини. Я розумію їх, адже коли будуть озвучені докази, як Шайтанов зливав окупанту секретну інформацію або цинічно організовував моє вбивство, буде дуже важко тиснути на жаль і знайти діячів, які б хотіли його взяти на поруки.
Я повністю підтримую сторону обвинувачення, яка вважає, що Шайтанова потрібно й надалі тримати під вартою, поки триває суд. Це особливо актуально зараз, коли ворог загрожує загостренням, тому що така людина як Шайтанов може бути вкрай корисною для окупантів у разі ескалації.
Неупереджене судове розслідування та вирок, покажуть суспільству одужання нашої судової системи. Це стане тригером до розслідувань та звинувачень інших зрадників та колаборантів.