Підозрюваний у держзраді Шайтанов вимагає, щоб його випустили із СІЗО і відправили лікуватися

Підозрюваний у держзраді генерал-майор Валерій Шайтанов просить, щоб його відпустили під домашній арешт. Також одним з прохань у суді є те, що він хоче відбувати його у Харкові.

Про це клопотали судді Шайтанова. Про це 25 листопада повідомив доброволець Адам Осмаєв, у підготовці вбивства якого підозрюють генерала СБУ.

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Шайтанов через адвокатів клопоче про домашній арешт

Осмаєв розповів, що був на суді у справі Шайтанова, який наразі перебуває в слідчому ізоляторі. Зокрема розповів, що генерал через адвокатів вимагав, щоб:

його випустили із СІЗО та "відправили лікуватися до закладу на його розсуд, бо нібито у нього болить голова";

також він хоче під домашній арешт до Харкова;

Його адвокати категорично проти початку розгляду доказів провини. Я розумію їх, адже коли будуть озвучені докази, як Шайтанов зливав окупанту секретну інформацію або цинічно організовував моє вбивство, буде дуже важко тиснути на жалість та знайти діячів, які б хотіли його взяти на поруки,

– прокоментував Осмаєв.

Він також пригадав історію діяльності Валерія Шайтанова. Зокрема його підозрюють в державній зраді та вчиненні терактів, зокрема й вбивстві добровольця Адама Осмаєва, який був чоловіком вбитої Аміни Окуєвої.

Що відомо про Валерія Шайтанова, його діяльність та підозру

14 квітня 2020 року СБУ затримали Шайтанова щодо якого є докази державної зради – зокрема мовилось про аудіо- та відеозаписи. Ймовірно, він був прихованим агентом ФСБ Росії.

Шайтанов – один з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБУ. Правоохоронці вважають, що він перебував на агентурному зв'язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова.

Зокрема відомо, що генерал-майор планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував йому 200 тисяч доларів винагороди та паспорт громадянина Росії. У якості виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед ексбійців спецпідрозділів.

Використовуючи службове становище, Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів СБУ.

У жовтні 2020 року заявили, що генерал-майора СБУ судитимуть за підозрою в держзраді. Йому загрожує до 15 років тюрми.

На одному з судових засідань адвокат Шайтанова називав справу проти нього "підставою". За його словами, матеріали нібито не підтверджують підготовку теракту.

Відомо, що Шайтанов причетний до подій на Майдані, адже керував штурмовою групою, котра в Києві захопила Будинок профспілок під час Євромайдану. Детальніше про діяльність Валерія Щайтанова читайте за посиланням.

Повний текст публікації Адама Осмаєва

Днями був на суді у справі зрадника Шайтанова, який вирішив попрацювати на ФСБ Росії та ліквідувати мене для них, але опинився у слідчому ізоляторі.

Шайтанов через адвокатів вимагав, щоб його випустили із СІЗО і відправили лікуватися до закладу на його розсуд, бо нібито у нього болить голова. Також він хоче під домашній арешт до Харкова (щоб бігти до кордону ближче було?). Його адвокати категорично проти початку розгляду доказів провини. Я розумію їх, адже коли будуть озвучені докази, як Шайтанов зливав окупанту секретну інформацію або цинічно організовував моє вбивство, буде дуже важко тиснути на жаль і знайти діячів, які б хотіли його взяти на поруки.

Я повністю підтримую сторону обвинувачення, яка вважає, що Шайтанова потрібно й надалі тримати під вартою, поки триває суд. Це особливо актуально зараз, коли ворог загрожує загостренням, тому що така людина як Шайтанов може бути вкрай корисною для окупантів у разі ескалації.

Неупереджене судове розслідування та вирок, покажуть суспільству одужання нашої судової системи. Це стане тригером до розслідувань та звинувачень інших зрадників та колаборантів.