Переховується від слідства: підозрюваний у прихованні злочину з авто Ярославського зник

Чоловік, який сам прийшов у відділок та заявив, що був за кермом автомобіля Олександра Ярославського у день ДТП, не виходить на зв'язок. Наразі він переховується від слідства.

Деталі від правоохоронців

Напередодні поліцейські та прокурори заявили, що чоловік збрехав про свою причетність до ДТП. Тому проти нього відкрили кримінальну справу за приховування злочину.

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Будуть вирішувати питання про обрання цій особі нового запобіжного заходу. Наразі контакту з ним немає. Він переховується від органів слідства,

– розповів речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

Прокуратура відкликала клопотання про обрання запобіжного заходу працівнику фірми Ярославського. Адже чоловік не був водієм автівки, тому не є фігурантом справи. Коли йому обирають "запобіжку" за статтею про приховування злочину – наразі невідомо.

Зауважимо, тепер чоловіка можуть відправити у в'язницю на 3 роки.

Що відомо про смертельну ДТП

9 лютого на Харківщині автомобіль з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського збив пішохода.

36-річний житель Чугуївського району від отриманих травм загинув на місці події.

Сам Ярославський заявив, що про ДТП дізнався лиш зранку 10 лютого, бо у той час вже спав. До речі, наступного дня після аварії він вилетів у Лондон. У компанії бізнесмена стверджують, що там він відвідає концерт сина й відправиться з сім'єю на лижний відпочинок.

ЗМІ заявили, що Ярославський часто сам водить автомобіль. Крім того, за кілька годин до ДТП його нібито бачили п'яним.

Через приховування злочину міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.

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