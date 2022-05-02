Підозрюваному у держзраді голові громади на Сумщині визначили заставу

Голова Середино-Будської громади Олександр Ген під час окупації вирішив співпрацювати з ворогом. Суд визначив заставу для обвинувачуваного у державній зраді.

Зарічний суд на Сумщині визначив розмір суми застави, у разі сплати якої Олександр Ген зможе відвідувати судові засідання не з-за ґрат. Голову громади звинувачують у державній зраді.

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Визначення застави

Як повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, суд встановив підозрюваному у державній зраді голові Середино-Будської громади Олександру Гену заставу у розмірі 1,5 мільйона гривень.

Прокуратура категорично не згодна та буде оскаржувати це рішення.

Ми підтримуємо позицію прокуратури,

– заявив Живицький.

Суд визначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 червня з можливістю внесення застави. Прокуратура вимагає утримувати його під вартою без права внесення застави.

Що встановило слідство

Під час розслідування правоохоронці встановили, що чоловік усіляко допомагав російським окупантам, зокрема й у веденні підривної діяльності.

З'ясовано, що підозрюваний у державній зраді надавав ворогу інформацію про озброєння ЗСУ та переміщення підрозділів українських захисників. Також посадовця звинувачують у тому, що він мав план "здачі" міста росіянам.

Зрадники та колаборанти

Чотирьом поліцейським на Луганщині оголосили підозру у державній зраді. Як з'ясувалося, під час окупації вони вирішили "працевлаштуватися" у рядах ворога та навіть ходили на співбесіду до так званої "міліції" незаконної квазіреспубліки.

Найбільш прикметний приклад державного зрадника – мер Куп'янська Геннадій Мацегор. Він вирішив здати ворогу 25-тисячне місто та допомагати окупантам діяти проти України. Мацегора звинувачують у двох злочинах: державній зраді та посягання на територіальну цілісність України.

В окупованому Бердянську на бік ворога вирішив стати Анатолій Зімін. Росіняи вирішили призначити колаборанта "керівником відділу культури". Наші герої обов'язково очистять Бердянськ від росіян, тому Зіміну або доведеться рятувати життя втечею, або довго сидіти за ґратами в українській в'язниці.

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