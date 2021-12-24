Підозрюють у роботі на українську розвідку: ФСБ затримала російського військового

ФСБ затримало російського військового, якого нібито підорзрюють в шпигунстві на користь української розвідки. Його вже затримали.

Відповідну інформацію оприлюднили російські видання з посиланням з ФСБ. Про це стало відомо 24 грудня.

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Росія підозрює свого громадянина нібито у шпигунстві на користь України

Співробітниками Федеральної Служби безпеки у Воронезькій області за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого статтею про державну зраду, затриманий військовослужбовець Західного військового округу,

– мовиться у повідомленні.

Воронезький гарнізонний військовий суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У російській Федеральній службі безпеки переконані, що нібито:

російський військовослужбовець був завербований українською військовою розвідкою;

здійснював збір відомостей про діяльність Збройних Сил Росії;

їхній витік за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави.

Коротко про останні заяви російських спецслужб

15 грудня Німеччина оголосила персонами нон ґрата 2 співробітників російського посольства. Це трапилось після того, як був оголошений вироку офіцеру ФСБ. Його засудили за вбивство Зелімхана Хангошвілі – грузинського військового, що був польовим командиром та воював проти Росії в другій чеченській війні, а також у російсько-грузинській війні.

17 грудня в тимчасово окупованому Криму російські спецслужби арештували кримського татарина Нарімана Аметова. Він розповів, що співробітники ФСБ його катували та били струмом. Все для того, щоб довести його причетність до начебто підриву газопроводу у селищі Перевальне.

20 грудня у ЗМІ з'явилась інформація про те, що ФСБ керує терористами псевдореспублік на Донбасі, створивши "міністерства державної безпеки". За даними ЗМІ, саме так окупанти контролюють владу на окупованих територіях, а також контрабанду там та кордони. Детальніше читайте за посиланням.

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