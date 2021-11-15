Підозрюють в сприянні терористам: ексміністра Демчишина викликають на допит у ДБР

Державне бюро розслідувань викликає на допит ексміністра енергетики Володимира Демчишина. Його підозрюють у сприянні терористичній групі.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що експосадовця викликають на допит 19 листопада. Про це у відомстві повідомили 15 листопада.

До теми За контрабанду вугілля з Донбасу: ексміністру енергетики Демчишину вручили підозру

ДБР викликає на допит Демчишина

У відомстві повідомили, що у зв'язку з кримінальною справою, Володимира Демчишина викликають на 10 годину 19 листопада до слідчого Державного бюро розслідувань.



Державне бюро розслідувань оприлюднило повістку про виклик Демчишина / Фото ДБР

До речі, справа стосується схеми постачання вугілля з тимчасово окупованого Донбасу.

У ДБР повідомляли, що організатори налагодили постачання вугільної продукції з тимчасово окупованих територій за кошти українських держпідприємств на суму приблизно 1,5 мільярда гривень.

У кримінальній справі за статтею про сприяння терористичній групі підозрюють також бізнесмена Сергія Кузяру та нардепа Віктора Медведчука.

Справа Володимира Демчишина: що відомо