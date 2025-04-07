Підпал автомобіля у Голосіївському районі Києва: імовірного зловмисника затримано

Близько 10:00 понеділка, 7 квітня, перехожі повідомили правоохоронцям про загоряння електроавтомобіля в Києві. Громадяни самостійно затримали на місці події чоловіка, що може бути причетним до підпалу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Інцидент стався неподалік станції метро "Олімпійська".

Дивіться також Підрив авто депутата Дніпровської міськради Юрія Федька: усе, що відомо про трагедію

Що відомо про пожежу

На місце пожежі виїхала патрульна поліція, слідчо-оперативна група, а також підрозділи ДСНС. Рятувальники вже ліквідували загоряння, правоохоронці з’ясовують обставини події.

За словами очевидця, автомобіль належав волонтеру, який допомагає ЗСУ, пише "Київ24". Неподалік нібито знайшли каністру.

Нагадаємо, у дворі будинку на вулиці Антоновича спалахнув Nissan Leaf. Мешканці повідомляли про звук вибуху, що спершу пов'язували з коротким замиканням батареї.

До слова, близько 07:40 у п'ятницю, 4 квітня, в Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув депутат міськради Юрій Федько, подію вже кваліфікували як теракт. Мер міста Борис Філатов розповів, що справу "розслідують найкращі професіонали, і це – справа честі для всіх нас".