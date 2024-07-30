Отримав "підробіток" від незнайомця: на Харківщині затримали ще одного палія авто військового

У Харківській області правоохоронці затримали зловмисника, який підпалив автомобіль військовослужбовця. Він погодився на пропозицію незнайомця за гроші спалити автівку ЗСУ.

Палію, який вирішив заробити "легких грошей", загрожує до 10 років вʼязниці. Відомо, що йому всього-на-всього 18 років.

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На Харківщині затримали 18-річного палія авто ЗСУ

За даними поліції, 26 липня з'явилося повідомлення про підпал автівки Range Rover, яка належить військовому, невідомим. Неподалік від місця події слідчо-оперативна група знайшла пляшку з залишками запальної суміші.

Протягом двох діб оперативники встановили особу зловмисника та його місцеперебування. Ним виявився 18-річний мешканець Харківської області. Хлопець у месенджері познайомився з невідомим, котрий запропонував "підробіток".

У межах цього "підробітку" він повинен був підпалити автомобіль військового, маючи при собі інформацію про транспортний засіб. За вчинення такого 18-річний палій мав отримати 40 тисяч гривень.

Молодик погодився, та ввечері 25 липня приїхав на залізничний вокзал Харкова, де знаходився автомобіль. Для вчинення злочину зловмисник прихопив із собою пляшку бензину, дочекався вечора та підпалив позашляховик. Після чого надіслав "роботодавцю" відео пожежі,

– розповіли правоохоронці.

Підпал автомобіля військового: дивіться відео

Однак розпорядитись грошима зловмисник так і не зміг, оскільки до того часу його вже затримали. Палію оголосили підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.

Наразі правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів, а також вживають заходів для встановлення "кураторів", які ймовірно, з Росії.

Днями поліція затримала шістьох чоловіків віком від 18 до 24 років за підпали авто військових в Одесі. Вони також шукали легкий підробіток в Інтернеті. Працювали фігуранти як по одному, так і в парах.