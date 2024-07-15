На Прикарпатті підпалили авто військового, який приїхав у відпустку

На Івано-Франківщині вночі спалили авто військового. Поліція взялася за розслідування інциденту.

Інцидент трапився у ніч проти 13 липня в місті Долина Івано-Франківської області. Невідомий спалив авто захисника, який приїхав додому у короткочасну відпустку. Про це повідомила донька потерпілого Діана Батіг у соцмережі.

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Машина, яка рятує життя

За словами дівчини, зловмисники підпалили автівку, на якій її батько виконує бойові завдання. Ця машина, уточнила донька постраждалого, рятувала життя воїнам та полегшувала їхню важку працю.

Ті, хто це зробили не люди, це гній нашого суспільства, нашого міста. Це може бути ваш син, чоловік, брат, друг або просто знайомий... Чесно в шоці, що деякі ск*ти йдуть на таке заради збагачення. Вони відважні воїни, а ви купка боягузів, котра очікуючи відключення світла (щоб камери не побачили) підпалили військову машину. Знайте, ви буде горіти в пеклі так само, як горіла ця машина. Просто хочу, щоб ви знали, що ці хто це зробив, обов’язково будуть знайдені та понесуть відповідальність за свої вчинки,

– йдеться у дописі дівчини.

Який вигляд має спалена автівка / Фото Facebook Діана Батіг

Діана Батіг розповіла, що її батько через два тижні повертається на службу. Водночас спалене авто потребує тривалого ремонту. "Не факт, що його відремонтувати можливо", – написала дівчина.

Реакція поліції

У коментарі Суспільному Андрій Яцків, керівник сектору комунікації обласної поліції, заявив, що наразі проводяться слідчо-оперативні заходи для встановлення осіб, причетних до цієї події.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Нагадаємо, що раніше вже повідомлялося про подібний інцидент у Києві.