На Закарпатті затримали підозрюваного у підпалі церкви й створенні ворожого напису щодо угорців
- На Закарпатті затримали 28-річного чоловіка, підозрюваного у підпалі греко-католицької церкви та створенні напису "мадярів на ножі".
- Правоохоронці інкримінують йому порушення рівноправності громадян та умисне пошкодження майна шляхом підпалу; мотиви злочину поки невідомі.
Правоохоронці затримали підозрюваного в підпалі греко-католицької церкви у селі Паладь-Комарівці на Закарпатті й створенні на ній напису "мадярів на ножі". Ним виявився 28-річний закарпатець.
Затримати його вдалося завдяки відомостям, які отримали поліціянти та які свідчать про його причетність. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпаття.
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Що відомо про підпал церкви на Закарпатті?
28-річного жителя села Паладь-Комарівці правоохоронці затримали у процесуальному порядку. Мотиви вчинення злочину наразі не відомі, але їх встановлюють.
Підозрюваному інкримінують порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності й релігійних переконань та умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.
Нагадаємо, що підпал трапився 16 липня у селі Паладь-Комарівці на Закарпатті. Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що з угорцями у цьому регіоні відбувається "примусовий призов, вбивства, підпали церков, підбурювання та залякування". Він також пообіцяв "не залишити це просто так".
Тоді в поліції Закарпаття підтвердили факт підпалу храму. Правоохоронці з'ясували, що невідомий проник на територію церкви, підпалив вхідні двері та залишив напис провокаційного змісту, спрямований на розпалювання міжнаціональної ворожнечі.