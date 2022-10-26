У самісінькому центрі Москви підпалили приймальню "Єдиної Росії"
26 жовтня 2022 , 17:49Читать новость на русском
В ніч проти 26 жовтня у Москві горіла приймальня Дмитра Мєдвєдєва. Будівлю підпалив невідомий.
Центральна приймальня голови кремлівської партії "Єдина Росія" Дмитра Медведєва розташована у центрі Москви, на Кутузовському проспекті. Про це повідомляє 24 канал.
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Хто спричинив пожежу
Уночі, 26 жовтня, до будівлі підійшов невідомий чоловік. Він кинув в одне з вікон будівлі коктейль Молотова, після чого втік з місця події.
Його особа та мотиви наразі не відомі. Пожежу, що спалахнула, ще до приїзду співробітників МНС загасив охоронець.Зазначимо! Після повномасштабного вторгнення у прикордонних містах Росії відбуваються пожежі. Одна з таких нещодавно виникла під Бєлгородом. У населеному пункті Шебекіно місцеві повідомляли про сильну пожежу. Над містом здійнявся величезний стовп чорного диму.
Де українські військові роздають "бавовну"
- 24 жовтня на тимчасово окупованій частині Херсонщини сталася "бавовна". Вибухи прогриміли якраз у штабі ФСБ, не минулося без жертв серед ворога. Два російські офіцери відправилися на концерт Кобзона.
- Того ж дня поблизу окупованого Луганська спалахнула масштабна пожежа. Мережею активно почали ширитися світлини, на яких можна було побачити, як здіймається густий дим. Місцеві повідомляли про звуки детонації боєприпасів.
- 25 жовтня у Мелітополі прогримів вибух біля "телекомпанії" пропагандистів та бази російського ФСБ. За словами законного мера Івана Федорова, кремлівські пропагандисти "невдало покурили" біля ФСБ росіян, які осіли в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького.
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