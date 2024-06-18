В Одеській області спалили ще дві автівки ЗСУ. Правоохоронці вже встановлюють особи зловмисників.

Інцидент стався 17 червня в селі Лиманське Одеської області. Автівки підпалили просто на подвір'ї будинку.

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Що відомо про підпал

Невідомі підпалили автівки Volkswagen LT-35 і Hyundai Santa Fe, які належать військовим із Рівненської області.

Перша машина згоріла повністю, а друга частково.

Правоохоронці вже почали досудове розслідування за фактом підпалу – ч. 2 ст. 194 КК України.

До слова, також пізно ввечері 17 червня хтось підпалив вантажівку волонтера в Пересипському районі Одеси. Правоохоронці виявили на лобовому склі залишки невідомої речовини.

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Підпали авто військових фіксують у різних містах

В Україні почастішали підпали автомобілів військових. У правоохоронних органах раніше повідомили, що Росія вербує українців, насамперед підлітків, скоювати цей злочин за "грошову винагороду".

За ці дії передбачена кримінальна відповідальність. Диверсантам може загрожувати до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Відомо, що окрім Одеси такі випадки також фіксували у Києві та Дніпрі.