На Одещині підпалили ще дві машини військових, – ЗМІ
Джерело:"Думская"
В Одеській області спалили ще дві автівки ЗСУ. Правоохоронці вже встановлюють особи зловмисників.
Інцидент стався 17 червня в селі Лиманське Одеської області. Автівки підпалили просто на подвір'ї будинку.
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Що відомо про підпал
Невідомі підпалили автівки Volkswagen LT-35 і Hyundai Santa Fe, які належать військовим із Рівненської області.
Перша машина згоріла повністю, а друга частково.
Правоохоронці вже почали досудове розслідування за фактом підпалу – ч. 2 ст. 194 КК України.
До слова, також пізно ввечері 17 червня хтось підпалив вантажівку волонтера в Пересипському районі Одеси. Правоохоронці виявили на лобовому склі залишки невідомої речовини.
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Підпали авто військових фіксують у різних містах
В Україні почастішали підпали автомобілів військових. У правоохоронних органах раніше повідомили, що Росія вербує українців, насамперед підлітків, скоювати цей злочин за "грошову винагороду".
Відомо, що окрім Одеси такі випадки також фіксували у Києві та Дніпрі.