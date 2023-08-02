У Криму ширяться панічні настрої, які передаються на Росію, – генерал про підпали військкоматів

У Росії знову масово палять будівлі військових комісаріатів. У різних містах країни-агресорки 31 липня зафіксували понад десяток спроб підпалу військкоматів.

Російська влада прийняла рішення закривати всю інформацію під впливом завдання ударів по Москві, по об'єктах інфраструктури у Росії та військових об'єктах на окупованих територіях. Це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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На території Росії не припиняли прихованої мобілізації. У глибинці країни-агресорки говорять, якщо призвали й поїхав на війну, то шансів повернутися мало. Тому такі форми протестів, як підпали військкоматів, ще не масові, але вже практикуються і набиратимуть масовий характер під час стратегічно наступальних операцій.

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Надзвичайне занепокоєння серед росіян

Дуже потужно розповсюджується інформація щодо перспектив програшу Росії та загибелі конкретних росіян. Особливо вона поширюється у Криму.

За нашими оперативними даними, у Криму ширяться панічні настрої, які дуже швидко передаються на Росію. Існують плани евакуації сімей військовослужбовців, які воюють на фронті,

– мовив Маломуж.

Приїхавши на тимчасово окупований півострів, росіяни бачать обстріли й блокування. Українські війська будуть наступати, тож жертв буде ще більше – не 500 – 800 осіб за добу, а тисячі. Це викликає надзвичайне занепокоєння серед росіян.

Спочатку окупанти підтримали позицію кремлівського диктатора Владіміра Путіна, його агресивну стратегію. Ворог думав, що це буде легка прогулянка, а виявився потужний захист всього народу.

"Тепер росіянам треба не просто воювати, а програвати. Це призводить до обурення в оточенні Путіна серед низки політиків, олігархів, військових, спецслужб й населення", – зазначив генерал армії.

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