Перейшов на бік України: російський військовий підпалив ракетоносій ворога зсередини

Російські військові іноді переходять на бік України. Зокрема, один із них зсередини підпалив один із ракетоносіїв російського флоту.

Легіон "Свобода Росії" представив цього військового як свого нового рекрута на пресконференції, де також були представники української розвідки. Раніше він служив у Балтійському флоті Росії та хотів звільнитись через початок повномасштабної війни проти України, передає 24 Канал.

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Він сам звернувся до проєкту ГУР

Громадянин Росії з позивним "Гога" у 2023-му звернувся до проєкту Головного управління розвідки "Хочу жить". Відтоді він допомагав українським спецслужбам і влаштував диверсію на кораблі "Серпухов". "Гогу" разом із таємними документами вивели з території Росії українські розвідники.

Про виведення з ладу корабля "Серпухов" стало відомо у квітні 2024 року, однак тоді обставини не оприлюднювали.

Легіон "Свобода Росії" – це формування із російських військових. Вони здійснюють деякі операції.